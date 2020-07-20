Помер художник Віктор Чижиков – автор олімпійського Мішки

Радянський художник Віктор Чижиков помер на 84 році життя у Москві 20 липня.
Про це повідомило видавництво АСТ Діти.
Він автор олімпійського Ведмедика, символу Олімпіади-80 у Москві.
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Також він створював ілюстрації для книг видавництв Малюк та Дитяча література.
Віктор Чижиков народився 26 вересня 1935 року у Москві. Закінчив художнє відділення Московського поліграфічного інституту.
Працював карикатуристом у Крокодилі і Огоньку, пізніше став художником у Веселих картинках та Мурзилці.
Але славу Чижикову приніс ескіз олімпійського ведмедика, який став символом Олімпіади-80.
Помер Олександр Боголюбов
Режисер Олександр Боголюбов помер у Росії на 87 році життя.
Олександр Боголюбов працював на кіностудії ім. Довженка другим режисером, а також працював на Одеській кіностудії.
Серед найвідоміших його робот – Чарівник Смарагдового міста, Бумеранг, Пригоди Незнайки та його друзів.
Джерело: АСТ Діти