Помер художник Віктор Чижиков – автор олімпійського Мішки

Радянський художник Віктор Чижиков помер на 84 році життя у Москві 20 липня.

Про це повідомило видавництво АСТ Діти.

Він автор олімпійського Ведмедика, символу Олімпіади-80 у Москві.

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Також він створював ілюстрації для книг видавництв Малюк та Дитяча література.

Віктор Чижиков народився 26 вересня 1935 року у Москві. Закінчив художнє відділення Московського поліграфічного інституту.

Працював карикатуристом у Крокодилі і Огоньку, пізніше став художником у Веселих картинках та Мурзилці.

Але славу Чижикову приніс ескіз олімпійського ведмедика, який став символом Олімпіади-80.

Помер Олександр Боголюбов

Режисер Олександр Боголюбов помер у Росії на 87 році життя.

Олександр Боголюбов працював на кіностудії ім. Довженка другим режисером, а також працював на Одеській кіностудії.

Серед найвідоміших його робот – Чарівник Смарагдового міста, Бумеранг, Пригоди Незнайки та його друзів.

Джерело: АСТ Діти