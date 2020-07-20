Режисер Олександр Боголюбов помер на 87 році життя. Він був режисером ігрових, документальних та мультиплікаційних фільмів.

– На 87-му році житті не стало нашого друга і колеги – члена Спілки кінематографістів Росії, режисера ігрового кіно Боголюбова Олександра Якимовича, – повідомляє Спілка кінематографістів Росії.

Читайте: Актриса Марина Макарова померла на 46-му році життя

У січні цього року син Боголюбова Оскар Кучера повідомив, що батька забрали в лікарню.

Хто такий Олександр Боголюбов

Олександр Боголюбов народився у 1934 році. Закінчив Київський державний інститут театральних мистецтв.

Працював на кіностудії ім. Довженка другим режисером на кіностудії, а також працював на Одеській кіностудії.

У Боголюбова було досить багато робіт над мультфільмами. Серед найвідоміших – Чарівник Смарагдового міста, Бумеранг, Пригоди Незнайка та його друзів.

Крім цього у режисера в доробку є ігрові фільми. наприклад, Батальйони просять вогню і Мелодія на два голоси.

Джерело: Спілки кінематографістів Росії