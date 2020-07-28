ЄС залишить закритими кордони та зменшить кількість відкритих країн – Bloomberg

Європейський Союз триматиме закритими зовнішні кордони ще два тижні.

Нині у білий список ЄС входить 13 країн, пише Bloomberg.

За словами одного з офіційних осіб з Єврокомісії, п’ять країн з нього можуть виключити через спалахи коронавірусу. Відомо нині про Алжир і Марокко, чию долю вирішуватимуть на зустрічі в 28 липня.

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ЄС вдруге за два тижні перегляне список безпечних країн, затверджений 1 липня.

При першому перегляді 17 липня, Євросоюз скоротив список на дві держави. Виключив Сербію і Чорногорію через зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Нині у список зелених країн входить:

Канада;

Японія;

Південна Корея;

Алжир;

Австралія;

Грузія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай.

Болгарія спрощує в’їзд для українців

Уряд Болгарії спростив правила в’їзду для громадян України. Для пропуску достатньо пред’явити негативний тест на коронавірус, який проведений за 72 години до прибуття.

Українці зможуть перетинати кордон за новими правилами з 30 липня.

У ЄС з України можуть поїхати студенти, моряки, медпрацівники та дипломати у відрядження. Також через кордон пропускають людей, які мають офіційне запрошення на роботу.