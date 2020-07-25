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У аеропортах Німеччини безкоштовно тестуватимуть на Covid-19

У аеропортах Німеччини всім людям, які прилітають з країн з небезпечною епідемічною ситуацією, будуть робити тест на коронавірус. Він буде безкоштовний.

Коли саме система почне працювати поки невідомо – потрібно, щоб запрацювали лабораторні центри на летовищах.

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– Ми все ще перебуваємо в середині пандемії. Зростання обсягу подорожей збільшує ризик того, що більше інфікованих будуть повертатися в Німеччину, – заявив федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Німці після повернення з відпусток, повинні будуть заповнювати спеціальні картки з особистою інформацією для контролю.

Умови відкриття кордонів ЄС для України

ЄС повністю відкриє кордони для України, якщо у країні фіксуватимуть не більше 460-480 хворих на коронавірус на добу.

Нині динаміка захворюваності на Covid-19 перевищує встановлені Європою норми.

За останню добу тестування підтвердило коронавірус у 1 106 українців. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.

Джерело: Укрінформ

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