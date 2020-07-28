Уряд Болгарії спростив правила в’їзду для громадян України. Для пропуску достатньо пред’явити негативний тест на коронавірус, який проведений за 72 години до прибуття.

Такі ж правила запровадили для жителів Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту.

Українці зможуть перетинати кордон Болгарії за новими правилами з 30 липня.

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Тест не потрібен для громадян держав – членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони та ще 12 країн.

У Болгарію запускають авіарейси

Болгарська авіакомпанія Voyage Air щосуботи літатиме з міста Варни до Києва та Львова.

Перший рейс Київ-Варна відправився 25 липня. Зі столиці України літак вилетить о 16.20, а тривалість польоту складає близько півтори години.

З Львова до Варни літаки відправляються щопонеділка о 14.20.

Джерело: МОЗ Болгарії