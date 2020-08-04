Вибух у Бейруті сьогодні – загинув Нізар Наджарян

Внаслідок потужного вибуху у Бейруті (Лівія) загинув генеральний секретар Ліванської християнської партії Катаїб Нізар Наджарян.

Про це повідомили журналісти багатьох ліванських ЗМІ: згодом інформацію підтвердили і в партії.

Окрім загибелі Наджаряна, від вибуху в Бейруті сьогодні постраждали дружина і дочка прем’єр-міністра Хассана Діаби.

Вибух також сильно пошкодив будівлю посольства Казахстану в Лівані, однак інформації про стан працівників відомства поки немає.

У прес-службі партії Катаеб заявили, що після вибуху в Бейруті відставка уряду Лівану є його державним обов’язком.

الكتائب: الحكومة حكمت على نفسها بالفشل واستقالتها واجب وطني https://t.co/nGRnOB4ti1 — Lebanese Kataeb Party (@LebaneseKataeb) August 4, 2020

Губернатор Бейрута Марван Аббуд назвав подію національною катастрофою.

Рятувальні роботи, пошуки постраждалих та ліквідація наслідків вибуху тривають.

Вибух у Бейруті

Вдень 4 серпня припортовий район столиці Лівану Бейрута сколихнуло два вибухи, внаслідок чого постраждало декілька тисяч людей та було зруйновано більше половини вулиць міста.

Усю наявну інформацію про вибух у порту Бейрута зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, який було видно буквально з усіх точок столиці, вже порівняли з бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі у 1945 році: кількість постраждалих і зниклих без вести встановлюється.