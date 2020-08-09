Відео фальсифікації на виборах у Білорусі з’явилося у мережі.

На кадрах помітно, як член комісії дільниці №17 спускається драбиною з вікна другого поверху, а в її руках – великий пакет з бюлетенями.

На другому поверсі був чоловік (ймовірно, теж член комісії), який спускав вниз ще один великий пакет, проте вже на мотузці.

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Драбину завбачливо тримав поліцейський, а коли жінка злізла, у неї взяли пакет і почали щось шукати у паперах.

Очевидці, які зняли цю “евакуацію” бюлетенів з дільниці, припустили, що “за Тихановську проголосувало вже занадто багато людей”.

На їхню думку, через фальсифікації на користь чинного президента Лукашенка число бюлетенів не сходиться із кількістю виборців.

Факти ICTV розповідали детальніше про кандидатів та якими будуть результати голосування виборів у Білорусі, які проходять в неділю, 9 серпня.

Окрім чинного президента Олександра Лукашенка цьогоріч у переліку додалося четверо кандидатів: Світлана Тіхановська, Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

Вперше за довгий час настрої суспільства стали більш протестними, а в опозиції з’явився шанс скласти серйозну конкуренцію Лукашенку.