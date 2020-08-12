Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини
Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратись на посаду, однак білоруси не повірили у легітимність підрахунку голосів.
За попередніми результатами, Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановська – 10,09%.
Другу ніч поспіль протестувальники висловлюють свою незгоду з фальсифікацією виборів – влада направила туди ОМОН та дозволили їм стріляти у мітингуючих.
Одна людина загинула, десятки травмовані – інших тимчасово ув’язнюють.
11 серпня вранці стало відомо, що Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.
Збої у роботі інтернету спостерігаються у столиці Білорусі.
– У Мінську, як і по всій країні, як і раніше, серйозні проблеми з доступом через мобільний інтернет. Фото і відео не вантажаться, – йдеться в повідомленні Telegram-каналу Nexta live.
У мікрорайоні Серебрянка в Мінську ОМОН розігнав протестувальників за допомогою гранат і розібрав збудовані барикади.
Але на місці залишається більше 500 людей, які спостерігають за діями міліції, повідомляє Наша Ніва.
У районі Кам’яна Гірка у Мінську кілька сотень людей споруджують барикади і зупинили рух по автомагістралі.
ДАІ перекрила рух з Кам’яної Горки в центр по вулиці Прітицького.
За даними Telegram-каналу NEXTA, почалися зіткнення. У чутні розриви гранат та постріли.
У мікрорайоні Уручьє у Мінську міліція побила байкерів, які брали участь у протестах.
Погрожували мотоциклістам пістолетом, пише Telegram-канал Nexta Live.
На відео видно, як міліціонери кийками лупцюють лежачих людей.
У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що будуть вилучати автомобілі демонстрантів, які використовуються для блокування транспорту.
За це протестувальникам загрожує кримінальна відповідальність, йдеться у заяві на сайті державного агенства БелТА.
Згідно з кримінально-процесуальним законодавством Білорусі автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину, заявили у силовому відомстві.
У Мінську в районі метро Пушкінська силовики затримали посеред вулиці неповнолітнього хлопця. Вони повалили його на землю і почали тягнути до автомобіля.
Затриманий кричав, що йому 15 років, але на його слова не реагували. Люди, які були поряд, почали обурюватися і говорити, щоб хлопця відпустили.
Але в ОМОНівців у руках була граната, тому близько до них не можна було підійти. В результаті хлопця затягнули в автомобіль і відвезли у невідомому напрямку.
У місті Гродно на вулиці Горнових почався жорсткий розгін жителів міста, які мирно стояли і сиділи на схилах Старого мосту.
Євросоюз заявив про фальсифікації підсумків виборів і необґрунтовані арешти в Білорусі, а також пригрозив відповідними заходами.
Також в ЄС закликали Лукашенка до справжнього діалогу з суспільством.
Співак Макс Корж звернувся до білорусів і закликав їх сьогодні не виходити на протести.
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Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.
Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)
Вероніка Цепкало записала відеозвернення і звернулася до Світлани Тихановської.
– Ми розуміємо, що 9 серпня Лукашенко програв президентські вибори. І єдиний легітимний президент в країні – це ти, Світлана Тихановська.