21:52 -

У Мінську в районі метро Пушкінська силовики затримали посеред вулиці неповнолітнього хлопця. Вони повалили його на землю і почали тягнути до автомобіля.

Затриманий кричав, що йому 15 років, але на його слова не реагували. Люди, які були поряд, почали обурюватися і говорити, щоб хлопця відпустили.

Але в ОМОНівців у руках була граната, тому близько до них не можна було підійти. В результаті хлопця затягнули в автомобіль і відвезли у невідомому напрямку.