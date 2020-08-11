Іран зобов’язаний виплатити компенсацію за збитий літак авіакомпанії МАУ, оскільки його падіння спровоковане саме ракетами тамтешнього війська.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що компенсацію повинні надати безпосередньо МАУ або відповідним страховим компаніям.

– Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони, – зазначив чиновник.

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За словами Єніна, факт страхування літака не звільняє Іран від виплати грошей за зруйноване майно.

– Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка в свою чергу перестрахувала свої ризики в інших страховиків, – написав заступник міністра.

10 серпня Іран заявив, що не буде компенсувати авіакомпанії вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули.

На борту було 11 українців. Найбільше своїх громадян в авіакатастрофі втратили Іран і Канада – 82 і 63 відповідно.

Джерело: Eugene Enin