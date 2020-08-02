Україна завершила перший раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ, збитого в Тегерані 8 січня. Другий планується в жовтні, розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, офіційний Тегеран підтвердив готовність виконувати всі міжнародні зобов’язання в рамках міжнародних конвенцій – Чиказької і Монреальської.

Водночас, як зазначив Єнін, Україні також важливо встановлення істини у цій справі, “і ми назвали іранській стороні цілий ряд проблемних питань”.

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Дипломат підкреслив, що нині всіх цікавить обсяг компенсацій, додавши, що вони будуть розраховуватися після того, як Київ отримає повну інформацію про обставини катастрофи, “притягнення винних до відповідальності і вибачень іранської сторони”.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ збили іранські військові 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту в Тегерані.

Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців. Найбільше своїх громадян в авіакатастрофі втратили Іран і Канада – 82 і 63 відповідно.

Тільки через три дні влада Ірану визнала, що катастрофа МАУ – це справа рук її військових, які нібито помилково збили авіалайнер.

20 липня чорні скриньки літака МАУ доставили для розшифрування до Парижа.

Днями Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак Міжнародних авіаліній України, але про виплати сім’ям загиблих українців ще не йдеться, бо переговори тривають.

Джерело: Україна 24