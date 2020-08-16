Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.

Є інформація про загиблих під час протестів у Білорусі. За сім днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву. Лукашенко зателефонував до Путіна. Цепкало готує позов проти Лукашенка, аби судитися з ним у Гаазі.