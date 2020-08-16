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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.

Є інформація про загиблих під час протестів у Білорусі. За сім днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву. Лукашенко зателефонував до Путіна. Цепкало готує позов проти Лукашенка, аби судитися з ним у Гаазі.

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Пряма трансляція
12:51 - 16 серпня

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників акцій протесту у своїй країні.

Про це він заявив у відео, яке опублікувало видання Наша Ніва.

– Я звертаюся до вас не лише як посол Білорусі у Словаччині. Я звертаюся до вас як найстаріший керівник білоруської закордонної установи з досвіду роботи послом. Як і всі білоруси, я у шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни, – заявив Ігор Лещеня.

Посол закликав владу поважати волю народу.

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11:40 - 16 серпня
”Антимайдан” у Мінську

До Мінська автобусами звозять людей на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка.

“Антимайдан” організували з робочих, чиновників і силовиків, йдеться у повідомленні TUT.by.

Учасникам запропонували премії і відгули за участь в акціях, а за відмову погрожували звільнити.

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11:30 - 16 серпня

Дружині опозиціонера Валерія Цепкала Вероніці разом з дітьми вдалося перетнути кордон України і сховатися на території країни.

Напередодні її затримали і утримували на кордоні російські прикордонники.

– У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації у напрямку України, – повідомив Валерій Цепкало на своїй сторінці у Facebook.

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10:23 - 16 серпня

16 серпня у Гомелі попрощаються з місцевим жителем Олександром Вихором, який став другою жертвою силовиків під час протестів у Білорусі. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

25-річного хлопця затримали 9 серпня, коли він їхав до своєї дівчини.

Лише 12 серпня стало відомо, що його вже немає серед живих.

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23:11 - 15 серпня

Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційні результати виборів не викликають довіри в білоруському суспільстві.

Також дипломати додали, що Україна загалом поділяє позицію Європейського Союзу та висловлює занепокоєння жорстокістю силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземців.

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19:42 - 15 серпня
Затримані 13 серпня у Мінську українські громадяни Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв повернулися в Україну. Їх звільнили з СІЗО напередодні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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19:12 - 15 серпня

Росія оголосила в розшук засновника мережі найбільших опозиційних Telegram-каналів NEXTA Степана Путили.

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19:09 - 15 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів засідання в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони. Він заявив, що країнам, які пропонують посередництво для врегулювання ситуації, спочатку варто “навести порядок у себе”.

– Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть. Жоден уряд ні за кордоном, ні деінде, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?, — сказав Лукашенко.

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19:06 - 15 серпня

У Білорусі проти незареєстрованого опозиційного кандидата у президенти, ексглави Парку високих технологій Валерія Цепкала порушили кримінальну справу за статтею про одержання хабаря.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років.

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17:17 - 15 серпня

У Мінську кілька сотень людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

/ 4 фотографии

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