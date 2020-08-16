Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.
Є інформація про загиблих під час протестів у Білорусі. За сім днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву. Лукашенко зателефонував до Путіна. Цепкало готує позов проти Лукашенка, аби судитися з ним у Гаазі.
Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників акцій протесту у своїй країні.
Про це він заявив у відео, яке опублікувало видання Наша Ніва.
– Я звертаюся до вас не лише як посол Білорусі у Словаччині. Я звертаюся до вас як найстаріший керівник білоруської закордонної установи з досвіду роботи послом. Як і всі білоруси, я у шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни, – заявив Ігор Лещеня.
Посол закликав владу поважати волю народу.
До Мінська автобусами звозять людей на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка.
“Антимайдан” організували з робочих, чиновників і силовиків, йдеться у повідомленні TUT.by.
Учасникам запропонували премії і відгули за участь в акціях, а за відмову погрожували звільнити.
Дружині опозиціонера Валерія Цепкала Вероніці разом з дітьми вдалося перетнути кордон України і сховатися на території країни.
Напередодні її затримали і утримували на кордоні російські прикордонники.
– У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації у напрямку України, – повідомив Валерій Цепкало на своїй сторінці у Facebook.
16 серпня у Гомелі попрощаються з місцевим жителем Олександром Вихором, який став другою жертвою силовиків під час протестів у Білорусі. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.
25-річного хлопця затримали 9 серпня, коли він їхав до своєї дівчини.
Лише 12 серпня стало відомо, що його вже немає серед живих.
Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційні результати виборів не викликають довіри в білоруському суспільстві.
Також дипломати додали, що Україна загалом поділяє позицію Європейського Союзу та висловлює занепокоєння жорстокістю силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Росія оголосила в розшук засновника мережі найбільших опозиційних Telegram-каналів NEXTA Степана Путили.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів засідання в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони. Він заявив, що країнам, які пропонують посередництво для врегулювання ситуації, спочатку варто “навести порядок у себе”.
– Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть. Жоден уряд ні за кордоном, ні деінде, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?, — сказав Лукашенко.
У Білорусі проти незареєстрованого опозиційного кандидата у президенти, ексглави Парку високих технологій Валерія Цепкала порушили кримінальну справу за статтею про одержання хабаря.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років.
У Мінську кілька сотень людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.