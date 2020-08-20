Камала Харріс: біографія та діяльність віце-президента США від Байдена

20 серпня Демократична партія США офіційно утвердила кандидатуру Камали Харріс на пост віце-президента США. У разі перемоги Джо Байдена вона стане першою темношкірою жінкою, яка обійме цю посаду у Білому домі.

Хто така Камала Харріс

55-річна сенатор від штату Каліфорнія має великий політичний та правничий досвід. У 2003 році вона змогла стати окружним прокурором Сан-Франциско, а через вісім років — першою жінкою-генпрокурором штату Каліфорнія, пропрацювавши на цій посаді два терміни.

Вже від тоді Харріс будувала собі імідж “прогресивного прокурора” – її активна діяльність забезпечила Камалі місце у сенаті, тому вже у 2017 році вона представляла там Каліфорнію.

На посаді генпрокурора вона боролася з організованою злочинністю, секс-торгівлею та провела операцію з вилучення нелегальної зброї у штаті. Змушувала великі нафтові та фармацевтичні компанії сплачувати величезні штрафи за порушення, однак майже не розслідувала злочини, скоєні поліцейськими.

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Як біографія Харріс допоможе Байдену

Камала народилася в Окленді у родині мігрантів: її мати індіанка, а батько чорношкірий виходець з Ямайки. Після розлучення батьків дівчинка залишилася з мамою. Їй поталанило піти у школу через рік після того, коли у США пройшла програма десегрегації і діти різних рас могли навчатися в одному класі.

В Університеті Говарда Камала отримала освіту політолога та економіста, а пізніше здобула ступінь доктора юридичних наук у Каліфорнійському університеті.

Про те, що у парі з ним на вибори піде жінка, Байден заявляв ще навесні. Вибір Харріс – це цілком логічний та стратегічний хід Джо.

Камала сповнена ентузіазму, вона донька мігрантів, афроамериканка азійського походження, підтримує ЛГБТК+ спільноту – саме її персона додає Байдену прихильність того електорату, чию підтримку він би не отримав наодинці.

Водночас Байден і Харріс є представниками поміркованої частини демократів. Такий фактор дещо відштовхує частину лівих, але робить прихильними незалежних виборців та частину республіканців.

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Міжнародна позиція Харріс

Афганістан

Конфлікт в Афганістані потрібно вирішувати політичним шляхом, тому звідти потрібно вивести американські війська.

Саудівська Аравія

США не повинні підтримувати дії Саудівської Аравії в Ємені та продавати їй зброю.

Ізраїль

Вважає Ізраїль критично важливим союзником, безпека якого має бути пріоритетом для США.

Іран

Критикувала Трампа за вихід з ядерної угоди з Іраном.

КНДР

До Північної Кореї варто ставитися зі скептицизмом, оскільки марно вірити у їхнє ядерне роззброєння.

Ставлення Харріс до України

Камала впевнена, що РФ захопила території в Україні та Грузії, а також надає військову підтримку бойовикам на Донбасі. Політик наголошує, що анексія Криму та постійні кібератаки є серйозними порушеннями міжнародного права.

Вона звинувачує Росію у збитті малазійського Boeing 777 над Донбасом.

У 2019 році, коли Харріс балотувалася від демократів на пост кандидата у президента США, то наголошувала, що буде підтримувати Україну та посилюватиме співпрацю між державами.

– На відміну від чинного мешканця Білого дому, я б постійно протистояла Путіну і захищала демократичні цінності, права людини та міжнародне право.

Попри це Камала зазначала, що з Кремлем потрібно налагоджувати певні стратегічні дипломатичні відносини.

Третя спроба Байдена

Перші дві спроби Байдена посісти крісло президента США увінчалися невдачею, однак третя ініціатива має шанси на успіх. За даними соціологічного опитування служби SSRS на замовлення телеканалу CNN, за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена – 50% респондентів.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року.