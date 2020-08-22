Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити підприємства, що страйкують, починаючи з понеділка, 24 серпня.

Про це він сказав під час виступу на мітингу на свою підтримку в Гродно.

Він заявив, що пізніше влада розбереться, кого взяти на роботу.

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– Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте – не треба. Але, якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть. Розберемося, кого запросити на це підприємство, — сказав він.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі. У цей день в країні пройшли вибори президента, на яких 80,08% голосів опинилися за Олександра Лукашенка.

Тисячі білорусів вийшли на вулиці, протестуючи проти явних фальсифікацій. Він вимагають чесних виборів і його відставки.

ОМОН бив і затримував протестувальників і звичайних перехожих, які виходили на вулицю в магазин або вигуляти собаку.

17 серпня єдиний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.

Також цього дня в країні оголосили загальнонаціональний страйк. На страйк вийшли великі підприємства і заводи.

Станом на 22 серпня протести в Білорусі тривають.

Джерело: Ruptly