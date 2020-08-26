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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

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09:19 - 26 серпня

В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі, повідомила в середу керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, пише Interfax.by.

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09:10 - 26 серпня

Президент Володимир Зеленський не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.

Джерело: президент в інтерв’ю для Euronews

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22:19 - 25 серпня

Правоохоронні органи Білорусі провели затримання після завершення акції протесту в центрі Мінська.

За інформацією ЗМІ, в районі Червоного костелу затримали як мінімум двох хлопців.

Затримання підтвердили у міліції Мінська.

Джерело: Onliner

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16:21 - 25 серпня

Лідер ірландського гурту U2 Боно підтримав протестувальників у Білорусі.

– Присвячується мужності і переконаності людей на вулицях Білорусі сьогодні. Свобода за запахом схожа на запах маківки новонародженої дитини, – написав Боно.

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Dedicated to courage and conviction of the people on the streets of Belarus today ’FREEDOM has a scent like the top of a new born baby’s head’ Bono

Публикация от U2 Official (@u2)

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13:02 - 25 серпня

Валюта на торгах на Білоруській валютно-фондовій біржі продовжує дорожчати.

 

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12:57 - 25 серпня

Робота над санкціями ЄС проти Білорусі триває. За словами заступника голови зовнішньополітичної служби Євросоюзу Хельги Шмід, глави МЗС обговорять їх на неформальній зустрічі в Берліні 27-28 серпня.

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12:47 - 25 серпня

Під час протестів 24 серпня в Білорусі масово затримували мітингувальників. За інформацією МВС, за минулу добу склали 39 адміністративних протоколів за участь в несанкціонованих заходах і порушили три кримінальні справи.

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10:32 - 25 серпня

Торги на Білоруській валютно-фондовій біржі почалися зі зростання курсу валют – євро, долара і російського рубля. Кожна з цих трьох валют здорожчала на понад 1%.

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10:28 - 25 серпня

Один із членів президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко з’явився на допит.

Його прийшли підтримати небайдужі білоруси.

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09:24 - 25 серпня

Трьох членів президії Координаційної ради білоруської опозиції викликали до Слідчого комітету як свідків.

Повістки отримали екс-міністр культури Білорусі Павло Латушко, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич і юрист Лілія Власова.

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