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Серпень, 26 в 9:12
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
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09:19
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26 серпня
В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі, повідомила в середу керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, пише
Interfax.by.
09:10
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26 серпня
Президент Володимир Зеленський не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.
Джерело: президент в інтерв’ю для Euronews
22:19
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25 серпня
Правоохоронні органи Білорусі провели затримання після завершення акції протесту в центрі Мінська.
За інформацією ЗМІ, в районі Червоного костелу затримали як мінімум двох хлопців.
Затримання підтвердили у міліції Мінська.
Джерело: Onliner
16:21
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25 серпня
Лідер ірландського гурту U2 Боно підтримав протестувальників у Білорусі.
– Присвячується мужності і переконаності людей на вулицях Білорусі сьогодні. Свобода за запахом схожа на запах маківки новонародженої дитини, – написав Боно.
13:02
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25 серпня
Валюта на торгах на Білоруській валютно-фондовій біржі продовжує дорожчати.
12:57
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25 серпня
Робота над санкціями ЄС проти Білорусі триває. За словами заступника голови зовнішньополітичної служби Євросоюзу Хельги Шмід, глави МЗС обговорять їх на неформальній зустрічі в Берліні 27-28 серпня.
12:47
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25 серпня
Під час протестів 24 серпня в Білорусі масово затримували мітингувальників. За інформацією МВС, за минулу добу склали 39 адміністративних протоколів за участь в несанкціонованих заходах і порушили три кримінальні справи.
10:32
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25 серпня
Торги на Білоруській валютно-фондовій біржі почалися зі зростання курсу валют – євро, долара і російського рубля. Кожна з цих трьох валют здорожчала на понад 1%.
10:28
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25 серпня
Один із членів президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко з’явився на допит.
Його прийшли підтримати небайдужі білоруси.
09:24
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25 серпня
Трьох членів президії Координаційної ради білоруської опозиції викликали до Слідчого комітету як свідків.
Повістки отримали екс-міністр культури Білорусі Павло Латушко, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич і юрист Лілія Власова.
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