ЄС та Канада попередили Лукашенка про можливий візит ОБСЄ в Білорусь

До білоруського президента Олександра Лукашенка звернулися офіційні представництва Європейського Союзу та Канади.
Дипломати нагадали про міжнародні зобов’язання Білорусі як держави-учасниці ОБСЄ, а також повторно оцінили проведення виборів у Білорусі 9 серпня.
– Ми вже неодноразово висловлювали нашу позицію щодо проведення виборів президента Білорусі та їхніх наслідків. Ці вибори не були ні вільними, ні справедливими, – йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань та очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель переконані, що посередництво ОБСЄ в діалозі влади з народом є ключовим варіантом для подолання політичної кризи у Білорусі.
– Тому ми підтримуємо пропозицію Албанії, яка зараз головує в ОБСЄ, організувати візит спільно з майбутнім головуванням ОБСЄ, Швецією, щоб сприяти діалогу в Білорусі.
Ми закликаємо владу Білорусі прийняти цю пропозицію невідкладно, – наголосили Шампань і Боррель.
На завершення дипломати підкреслили, що народ Білорусі може розраховувати на їхню підтримку.
ОБСЄ та Білорусь
18 серпня керівництво ОБСЄ заявило про наміри стати посередником у переговорах між білоруською владою та опозицією, щоб владнати внутрішньополітичну ситуацію в країні.
Стурбованість організації викликали масові розгони протестів у Білорусі силовим методом, затримання, катування та ув’язнення тисяч мирних людей.
Автори заяви (Албанія та Швеція) виступають за повноцінне дотримання принципів і зобов’язань ОБСЄ.