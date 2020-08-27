ЄС та Канада попередили Лукашенка про можливий візит ОБСЄ в Білорусь

До білоруського президента Олександра Лукашенка звернулися офіційні представництва Європейського Союзу та Канади.

Дипломати нагадали про міжнародні зобов’язання Білорусі як держави-учасниці ОБСЄ, а також повторно оцінили проведення виборів у Білорусі 9 серпня.

– Ми вже неодноразово висловлювали нашу позицію щодо проведення виборів президента Білорусі та їхніх наслідків. Ці вибори не були ні вільними, ні справедливими, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань та очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель переконані, що посередництво ОБСЄ в діалозі влади з народом є ключовим варіантом для подолання політичної кризи у Білорусі.

– Тому ми підтримуємо пропозицію Албанії, яка зараз головує в ОБСЄ, організувати візит спільно з майбутнім головуванням ОБСЄ, Швецією, щоб сприяти діалогу в Білорусі. Ми закликаємо владу Білорусі прийняти цю пропозицію невідкладно, – наголосили Шампань і Боррель.

На завершення дипломати підкреслили, що народ Білорусі може розраховувати на їхню підтримку.

ОБСЄ та Білорусь

18 серпня керівництво ОБСЄ заявило про наміри стати посередником у переговорах між білоруською владою та опозицією, щоб владнати внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Стурбованість організації викликали масові розгони протестів у Білорусі силовим методом, затримання, катування та ув’язнення тисяч мирних людей.

Автори заяви (Албанія та Швеція) виступають за повноцінне дотримання принципів і зобов’язань ОБСЄ.