Санкції проти Білорусі: глави МЗС країн ЄС досягли згоди та готують списки

Очільники Міністерств закордонних справ Європейського союзу досягли політичної згоди щодо санкцій проти найвищого політичного керівництва Білорусі.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

– Міністри досягнули політичної домовленості щодо запровадження персональних санкцій проти певних осіб в Білорусі, які були причетні до фальсифікацій виборів і подальших насильницьких дій. Ці санкції будуть спрямовані проти найвищого політичного керівництва, – заявив Боррель.

Він не назвав точну кількість осіб у санкційному списку, бо його досі доповнюють.

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Також Боррель заявив, що ЄС не хоче перетворити Білорусь на “другу Україну”.

– Білорусь не є і повинна бути геополітичним питанням. Білорусь не повинна стати другою Україною. Білоруський народ не веде дискусій щодо того, до кого вони хочуть бути ближчими: до Росії чи до ЄС, – зазначив Боррель.

Він наголосив, що головне питання у Білорусі – це демократія, свобода та права людей.

Протести у Білорусі

Після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом на виборах 9 серпня у Білорусі почалися протести.

Силовики ОМОН били і затримували мітингувальників.

Лідери демократичних країн засудили розгін людей у Мінську та інших містах. Латвія і Естонія уже запровадили санкції проти білоруських чиновників.

Україна ймовірно ухвалить введення санкцій щодо Білорусі після того, як побачить список санкцій за рішенням Євросоюзу.