14:10 -

ОМОН з’явився на площі Незалежності 26 серпня близько 20.30 і почав розгін протестувальників. Деякі побігли в костел. Після цього силовики заштовхали всередину будівлі і тих, хто стояв на ганку, в тому числі журналістів, і заблокували двері. На площі тим часом почалися затримання.

У костелі опинилося близько 20 осіб. Крім того, в будівлі вже були парафіяни, які прийшли на службу, і не мали ніякого відношення до акції. Покинути костел люди змогли тільки через 40 хвилин, площа на той час вже спорожніла, територію патрулювали декілька силовиків.