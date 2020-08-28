Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Україна тимчасово призупинила всі контакти з Білоруссю через напружену ситуацію після виборів у країні.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Однак, попри те, що Україна закриває кордони для іноземців з 28 серпня, громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування, можуть в’їхати на територію нашої країни.
У Мінську на акції протесту 27 серпня були затримані понад 180 осіб.
Серед затриманих близько 15 журналістів, повідомляє білоруська правозахисна організація Весна.
У МВС Білорусі заявили, що перевіряли у журналістів акредитації.
Протестувальники провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.
Джерело: Весна
ОМОН з’явився на площі Незалежності 26 серпня близько 20.30 і почав розгін протестувальників. Деякі побігли в костел. Після цього силовики заштовхали всередину будівлі і тих, хто стояв на ганку, в тому числі журналістів, і заблокували двері. На площі тим часом почалися затримання.
У костелі опинилося близько 20 осіб. Крім того, в будівлі вже були парафіяни, які прийшли на службу, і не мали ніякого відношення до акції. Покинути костел люди змогли тільки через 40 хвилин, площа на той час вже спорожніла, територію патрулювали декілька силовиків.
Фуру з майже 20 тоннами продовольства в якості гуманітарної допомоги страйкуючим заводчанам в Білорусі, організованої польською незалежною профспілкою Солідарність, не впустили в країну.
У білоруській прикордонній службі заявили, що у вантажовідправника не було всіх необхідних документів.
У Мінську та регіонах на акціях протесту в середу затримали 30 осіб.
Про це повідомив незареєстрований в Білорусі правозахисний центр Весна.
За даними правозахисників, у Мінську на площі Незалежності затримали 19 осіб, у тому числі журналіста телеканалу Белсат.
– Більшість затриманих доставили в РУВС Радянського району Мінська, частина в РУВС Жовтневого району, – йдеться в повідомленні.
Білоруський ОМОН розігнав акцію протесту у центрі Мінська. Частину протестувальників заблокували у католицькому Червоному костелі, біля якого проходила акція.
Поруч з Червоним костелом на площі Незалежності зібралися понад півтори тисячі учасників протесту.
Співробітники МВС спочатку закликали людей розійтися, адже мітинг вважався несанкціонованим.
А пізніше з’явився ОМОН – під’їхало близько 10 автозаків.
Володимир Путін і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час телефонної розмови обговорили ситуацію у Білорусі. Про це пише ТАСС.
– З російської сторони акцентована контрпродуктивність будь-яких спроб втручання у внутрішні справи республіки і тиску на її керівництво, – йдеться у повідомленні.
Крім того, сторони вважають, що нині головне – не допустити ескалації.
26 серпня ОМОН знову розганяв протестувальників які зібралися у Мінську.
Напередодні люди прийшли на площу Незалежності, однак пізніше туди прибули силовики і почали затримувати громадян.
Жінок, які потрапили в оточення, не чіпали. Чоловіків затримували і вантажили до автозаків.
У будинку опозиціонера з Білорусі Валерія Цепкала у Мінську провели обшук. Про це пише TUT.BY.
– Хто проводить обшук, ми не знаємо, напевно, що це політичне замовлення. У будинку перебувають наші родичі, але подробиць ми не знаємо, – розповіла дружина політика Вероніка Цепкало.
26 серпня у Білорусі продовжуються акції протестів та страйки.
На марш вийшли працівники підприємства БелАЗ, розташованого у місті Жодино, пише Радыё Свабода – Беларусь.
Їх підтримали місцеві мешканці.