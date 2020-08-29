Влада РФ вважає, що вибори у Білорусі були легітимними, а чинний президент Олександр Лукашенко законно здобув на них перемогу.

Глава країни Володимир Путін назвав Лукашенка переможцем.

– Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я одразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність, – заявив Володимир Путін.

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За словами Путіна, він уже привітав Лукашенка з перемогою.

Протести у Білорусі

Через чергову перемогу на виборах президента Білорусі Олександра Лукашенка в країні спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці і почали вимагати відставки чинного глави держави.

Однак Лукашенко не послухав людей, а відправив силовиків ОМОН, які розганяли протести у Білорусі.

Лідери демократичних країн засудили побиття і затримання людей, але не Росія. Лукашенко регулярно телефонував Путіну і консультувався з приводу ситуації в країні.

Джерело: Телеканал Росія-1