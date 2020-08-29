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Факты / Мир

РФ признала легитимность выборов в Беларуси — Путин

Власти РФ считают, что выборы в Беларуси были легитимными, а действующий президент Александр Лукашенко законно одержал на них победу.

Глава страны Владимир Путин назвал Лукашенко победителем.

— Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность, — заявил Владимир Путин.

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По словам Путина, он уже поздравил Лукашенко с победой.

Протесты в Беларуси

Из-за очередной победы на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко в стране вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы и стали требовать отставки действующего главы государства.

Однако Лукашенко не послушал людей, а отправил силовиков ОМОН, которые разгоняли протесты в Беларуси.

Лидеры демократических стран осудили избиение и задержание людей, но не Россия. Лукашенко регулярно звонил Путину и консультировался по поводу ситуации в стране.

Источник: Телеканал Россия-1

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