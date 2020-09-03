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Вересень, 03 в 9:45
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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09:44
-
03 вересня
У Слідчий комітет Білорусі викликали ще двох представників Координаційної ради опозиції.
О 10.00 повинні з’явитися фахівець з етикету Оксана Зарицька і активістка групи Маршируй, детка Світлана Гатальська.
20:07
-
02 вересня
У Мінську надвечір люди почали шикуватися у ланцюги солідарності.
19:22
-
02 вересня
У Мінську на площі Незалежності почали збиратися люди. Вони тримають прапори і плакати. Міліція просить всіх розійтися і попереджає про адміністративну відповідальність.
19:19
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02 вересня
Для білорусів, які постраждали і втратили роботу через політичні репресії, зібрали понад $1 млн 930 тис. Пожертви зробили більше 32,5 тис. осіб.
Сума для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, перевищує $2,9 млн.
17:22
-
02 вересня
У центрі Мінська жителі вишикувались у спонтанний ланцюг солідарності з компанією PandaDoc, де проходять обшуки.
17:15
-
02 вересня
У Вітебську медикам, які брали участь у мирних вуличних протестах, почали приходити повістки з міліції.
Їх просять прийти в РВВС для бесіди, а також, щоб скласти протокол.
13:45
-
02 вересня
Більше 20 журналістів сьогодні прийшли до Жовтневого РУВС в Мінську, де їхні затримані колеги провели ніч.
12:03
-
02 вересня
Під час протестів 1 вересня у Білорусі, за повідомленням правозахисників, затримали 79 осіб, серед них і студенти.
10:46
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02 вересня
Олександр Лукашенко заявив, що він тримається за посаду президента з побоювань, що, якщо “урки з прикоритникамі” прийдуть до влади, то в країні почнеться різанина, порівняно з якою Майдан в Україні – “квіточки”.
09:19
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02 вересня
У Мінську знайшли тіло Олександра Будницького, який пропав 11 серпня — на третій день протестів у Білорусі.
Тіло знайшли недалеко від торгового центру Рига, де відбувалися сутички протестувальників і правоохоронців.
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