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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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Пряма трансляція
09:44 - 03 вересня

У Слідчий комітет Білорусі викликали ще двох представників Координаційної ради опозиції.

О 10.00 повинні з’явитися фахівець з етикету Оксана Зарицька і активістка групи Маршируй, детка Світлана Гатальська.

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20:07 - 02 вересня

У Мінську надвечір люди почали шикуватися у ланцюги солідарності.

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19:22 - 02 вересня

У Мінську на площі Незалежності почали збиратися люди. Вони тримають прапори і плакати. Міліція просить всіх розійтися і попереджає про адміністративну відповідальність.

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19:19 - 02 вересня

Для білорусів, які постраждали і втратили роботу через політичні репресії, зібрали понад $1 млн 930 тис. Пожертви зробили більше 32,5 тис. осіб.

Сума для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, перевищує $2,9 млн.

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17:22 - 02 вересня

У центрі Мінська жителі вишикувались у спонтанний ланцюг солідарності з компанією PandaDoc, де проходять обшуки.

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17:15 - 02 вересня

У Вітебську медикам, які брали участь у мирних вуличних протестах, почали приходити повістки з міліції.

Їх просять прийти в РВВС для бесіди, а також, щоб скласти протокол.

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13:45 - 02 вересня

Більше 20 журналістів сьогодні прийшли до Жовтневого РУВС в Мінську, де їхні затримані колеги провели ніч.

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12:03 - 02 вересня

Під час протестів 1 вересня у Білорусі, за повідомленням правозахисників, затримали 79 осіб, серед них і студенти.

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10:46 - 02 вересня

Олександр Лукашенко заявив, що він тримається за посаду президента з побоювань, що, якщо “урки з прикоритникамі” прийдуть до влади, то в країні почнеться різанина, порівняно з якою Майдан в Україні – “квіточки”.

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09:19 - 02 вересня

У Мінську знайшли тіло Олександра Будницького, який пропав 11 серпня — на третій день протестів у Білорусі.

Тіло знайшли недалеко від торгового центру Рига, де відбувалися сутички протестувальників і правоохоронців.

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