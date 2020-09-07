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Трамп підтримує припинення Північного потоку-2 через отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп підтримує ідею зупинки проекту Північний потік-2 через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Американський лідер нагадав, що ще до інциденту з Навальним виступав за відмову від будівництва газопроводу в обхід України.

– Та ви й не чули про Північний потік-2 до тих пір, поки Трамп не прийшов, – заявив він.

Читайте: Стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми

Меркель не виключає дій проти Північного потоку-2

7 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключила вжиття заходів проти газопроводу Північний потік-2 як відповідь на отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

Щодо цього має бути сформульована загальна позиція всередині ЄС, додала Меркель.

Раніше 28 серпня канцлер Німеччини заявила, що Північний потік-2 повинен бути завершений і залишатися окремим питанням від ситуації з Навальним.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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