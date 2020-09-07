Вибори в США: хто перемагає на президентських виборах

Соцопитування Financial Times показує, що Джо Байден випереджає нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа майже на 8%.

Це багатообіцяючий розрив, який може принести Байденові впевнену перемогу.

За Дональда Трампа готові проголосувати 42,4% виборців, а за Джо Байдена – 50,3%.

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Тобто Байден отримує 269 голосів виборників, а Дональд Трамп – 122. У той же час, дев’ять штатів ще не визначилися, а це аж 147 голосів.

Напередодні виборів у США пройдуть дебати між кандидатами, Трамп кілька разів пропонував Байдену зустрітися, але той відмовлявся. Наприкінці серпня він погодився. Орієнтовна дата дебатів – 29 вересня.

Джерело: Financial Times