США випереджають Китай із ядерного озброєння – Трамп

США суттєво випереджають Китай в області ядерних озброєнь.

Про це заяви президент Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.

– Нам дуже пощастило, що я нарощував наше ядерне озброєння, тому що в протилежному випадку Китай перевершив би нас, – зазначив Трамп.

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Він підкреслив, що краще б ніколи не довелося цей тип озброєння використовувати.

– Ми модернізували наші ядерні озброєння. Я сподіваюся, що нам ніколи не доведеться застосувати їх, – додав Трамп.

Китай модернізував свій ядерний арсенал

За наступні 10 років, Китай подвоїть своїх ядерні запаси до 200 боєголовок.

У Міноборони США попередили, що Китай, що розвиває технології доставки ядерної зброї на стратегічних бомбардувальниках, зможе запускати ядерні ракети з землі, повітря і моря.

Джерело: Білий дім