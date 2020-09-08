США випереджають Китай із ядерного озброєння – Трамп

США суттєво випереджають Китай в області ядерних озброєнь.
Про це заяви президент Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.
– Нам дуже пощастило, що я нарощував наше ядерне озброєння, тому що в протилежному випадку Китай перевершив би нас, – зазначив Трамп.
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Він підкреслив, що краще б ніколи не довелося цей тип озброєння використовувати.
– Ми модернізували наші ядерні озброєння. Я сподіваюся, що нам ніколи не доведеться застосувати їх, – додав Трамп.
Китай модернізував свій ядерний арсенал
За наступні 10 років, Китай подвоїть своїх ядерні запаси до 200 боєголовок.
У Міноборони США попередили, що Китай, що розвиває технології доставки ядерної зброї на стратегічних бомбардувальниках, зможе запускати ядерні ракети з землі, повітря і моря.
Джерело: Білий дім