Отруєння Навального: НАТО вимагає від Росії розкриття програми Новачок

Північноатлантичний альянс НАТО вимагає від Росії розкриття програми Новачок після того, як було доведено, що отруєння Олексія Навального було через речовину з цієї групи.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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– Німеччина вже проінформувала усіх союзників про висновки дослідження щодо отруєння Навального. НАТО засуджує цю атаку та закликає Росію надати повну інформацію про програму Новачок, – йдеться у повідомленні Столтенберга.

Germany briefed Allies on their specialists’ findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020

Окрім цього, генсек НАТО на прес-конференції зазначив, що країни Північноатлантичного альянсу обговорюють відповідні заходи проти РФ за отруєння Навального.

За його словами, застосування хімічної зброї демонструє повну зневагу до людського життя і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил.

МЗС України закликає ввести санкції проти Росії за отруєння Навального та переглянути політику щодо будівництва Північного потоку-2.

Глава відомства Дмитро Кулеба наголосив на тому, що всі, хто опонує політиці РФ за отруєння російського опозиціонера, повинні застосувати відповідні санкції, адже такі дії свідчать про те, що Росія веде боротьбу з інакомисленням.