Отруєння Навального: НАТО вимагає від Росії розкриття програми Новачок

Північноатлантичний альянс НАТО вимагає від Росії розкриття програми Новачок після того, як було доведено, що отруєння Олексія Навального було через речовину з цієї групи.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Germany briefed Allies on their specialists’ findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020