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Факти / Світ

У Білорусі за участь у протестах оштрафували студенток

У Білорусі за участь в акції солідарності з затриманими представниками Координаційної ради оштрафували студенток.

Їх звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході. Такий вирок виніс суд Московського району Мінська.

За інформацією ЗМІ, затримали студенток Білоруського державного медичного університету.

Кожній з них присудили штраф у розмірі від 675 рублів (7100 грн) до 810 рублів (8500 грн).

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Акція солідарності проходила в холі БДМУ з плакатами і прапорами Білорусі, також зібралися і студенти МЛУ.

Через переслідування в Білорусі сім’я попросила міжнародної захисту в Україні. Чоловік і жінка разом з дітьми прибули в один з пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в Чернігівській області.

За їх словами, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів.

Джерело: Білоруські новини

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