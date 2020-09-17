Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Фоторепортерів Володимира Грідіна і Олександра Васюковича, які виконували свої професійні обов’язки, арештували на 11 діб.
Їх затримали у Мінську 13 вересня після несанкціонованого Маршу героїв, на якому фоторепортери працювали для Нового часу і Tut.by.
Обох звинувачують у порушенні порядку організації або проведення масових заходів.
79 адвокатів записали відеозвернення, у якому розповіли, що зараз права затриманих перманентно порушуються.
Вони заявили, що не припинятимуть писати скарги на незаконні дії і рішення і надалі домагатимуться покарання винних і звільнення невинних.
Олександр Лукашенко позбавив екс-посла Білорусі в Польщі та Франції, члена президії Координаційної ради Павла Латушка, а також екс-посла в Словаччині Ігоря Лещеня дипломатичного рангу.
Причина – “у зв’язку з вчиненням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу”. Так йдеться в указах.
Ще одним указом Лукашенко звільнив Василя Марковича з посади надзвичайного і повноважного посла Білорусі в Латвії, а також позбавив його дипломатичного рангу “за неналежне виконання посадових обов’язків”.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, аналізуючи останні події у країні, назвав кілька держав, які нібито протягом останніх 10 років готувалися до цього. Серед них опинилася і Україна.
На зустрічі з політичним активом він заявив, що поетапний розбір подій “виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів”.
Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову звинуватили у закликах до захоплення влади в Білорусі.
У Кремлі заявили, що президент Олександр Лукашенко – легітимний президент Білорусі і йому не потрібні гарантії безпеки з боку його головної опонентки на виборах Світлани Тихановської.
Про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.
На уточнююче питання про те, чи отримає Лукашенко гарантії безпеки, Тіхановська відповіла: Так. Навіть більше.
12 білоруських компаній вирішили перенести свою діяльність в Латвію.
Для прискорення процесу сформована спеціальна команда, куди входять представники Міністерства економіки та Латвійського агентства інвестицій і розвитку (LIAA).
15 вересня e Білорусі проходили суди над затриманими під час недільних мирних маршів активістами, серед них чимало юних хлопців та дівчат.
Наприклад, студента БДУІР Михайла Клачкова покарали за участь у марші 10 добами адміністративного арешту, передає сайт TUT.BY.
Верховна Рада не признала президентські вибори у Білорусі. За це проголосувало 228 депутатів на засіданні 15 вересня.
Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.