18:29 -

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, аналізуючи останні події у країні, назвав кілька держав, які нібито протягом останніх 10 років готувалися до цього. Серед них опинилася і Україна.

На зустрічі з політичним активом він заявив, що поетапний розбір подій “виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів”.