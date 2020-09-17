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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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09:15 - 17 вересня

Фоторепортерів Володимира Грідіна і Олександра Васюковича, які виконували свої професійні обов’язки, арештували на 11 діб.

Їх затримали у Мінську 13 вересня після несанкціонованого Маршу героїв, на якому фоторепортери працювали для Нового часу і Tut.by.

Обох звинувачують у порушенні порядку організації або проведення масових заходів.

 

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09:08 - 17 вересня

79 адвокатів записали відеозвернення, у якому розповіли, що зараз права затриманих перманентно порушуються.

Вони заявили, що не припинятимуть писати скарги на незаконні дії і рішення і надалі домагатимуться покарання винних і звільнення невинних.

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22:13 - 16 вересня

Олександр Лукашенко позбавив екс-посла Білорусі в Польщі та Франції, члена президії Координаційної ради Павла Латушка, а також екс-посла в Словаччині Ігоря Лещеня дипломатичного рангу.

Причина – “у зв’язку з вчиненням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу”. Так йдеться в указах.

Ще одним указом Лукашенко звільнив Василя Марковича з посади надзвичайного і повноважного посла Білорусі в Латвії, а також позбавив його дипломатичного рангу “за неналежне виконання посадових обов’язків”.

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18:29 - 16 вересня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, аналізуючи останні події у країні, назвав кілька держав, які нібито протягом останніх 10 років готувалися до цього. Серед них опинилася і Україна.

На зустрічі з політичним активом він заявив, що поетапний розбір подій “виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів”.

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17:24 - 16 вересня

Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову звинуватили у закликах до захоплення влади в Білорусі.

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14:20 - 16 вересня

У Кремлі заявили, що президент Олександр Лукашенко – легітимний президент Білорусі і йому не потрібні гарантії безпеки з боку його головної опонентки на виборах Світлани Тихановської.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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11:00 - 16 вересня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.

На уточнююче питання про те, чи отримає Лукашенко гарантії безпеки, Тіхановська відповіла: Так. Навіть більше.

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21:48 - 15 вересня

12 білоруських компаній вирішили перенести свою діяльність в Латвію.

Для прискорення процесу сформована спеціальна команда, куди входять представники Міністерства економіки та Латвійського агентства інвестицій і розвитку (LIAA).

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18:28 - 15 вересня

15 вересня e Білорусі проходили суди над затриманими під час недільних мирних маршів активістами, серед них чимало юних хлопців та дівчат.

Наприклад, студента БДУІР Михайла Клачкова покарали за участь у марші 10 добами адміністративного арешту, передає сайт TUT.BY.

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13:17 - 15 вересня

Верховна Рада не признала президентські вибори у Білорусі. За це проголосувало 228 депутатів на засіданні 15 вересня.

Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

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