В Австрії будинок Гітлера перебудують на поліцейський відділок

Будинок, у якому народився Адольф Гітлер, стане поліцейським відділком.

Триповерхова будівля в австрійському містечку Браунау-ам-Інн неподалік кордону з Німеччиною була предметом багаторічних юридичних та громадських суперечок.

Ремонтні роботи уже розпочалися: вони коштуватимуть близько $5,6 млн та протривають до 2023 року.

Читайте: Опубліковано донесення Сталіну про самогубство Гітлера

Перші плани про передачу будинку у керівництво поліції з’явилися ще восени 2019 року: тоді чиновники пояснили такий вибір тим, щоб стримати “симпатиків націонал-соціалізму” від так званого паломництва до цієї будівлі.

Наразі єдиною згадкою про те, що тут жив Адольф Гітлер, є встановлений у 1989 році пам’ятний камінь.

– За мир, свободу та демократію. Нацизму більше не буде. Пам’яті мільйонів загиблих.

Серед інших пропозицій популярною була перебудова будівлі під громадський центр музейного типу Дім відповідальності, де туристи могли б дізнатися більше про історію становлення Адольфа Гітлера та його злочинний режим.

Деякі інші будівлі, в яких бував Гітлер, вже давно перебудовано: так, в Орлиному гнізді (приватний будинок диктатора в Альпах) зараз розміщено ресторанний комплекс, а замість польського бункера Вовче лігво побудували готель.

Нагадаємо, ставки Адольфа Гітлера – одні із найзагадковіших локацій, де переховувався диктатор. У своєму сюжеті Факти ICTV розповідали, що приховують ставки фюрера в Україні та Польщі. До своєї української ставки під Вінницею Гітлер приїжджав тричі.