Американський сегмент TikTok можуть купити за $12 млрд

Американські компанії Oracle і Walmart за купівлю американського сегменту додатку TikTok можуть виплатити китайській ByteDance Ltd $12 млрд.

Відповідно до угоди, схваленої президентом США Дональдом Трампом, компанії куплять пакети акцій розміром 12,5% і 7,5%.

Водночас компанія-власник ByteDance добивається оцінки TikTok у $60 млрд.

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Остаточна оцінка вартості додатку ще не встановлена, Пекін також ще не схвалив угоду.

7 серпня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону транзакцій з материнською компанією TikTok ByteDance.

В указі йдеться, що США повинні ухвалити агресивні заходи проти власників TikTok для захист національної безпеки.

Джерело: Bloomberg.