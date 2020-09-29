Вірменія обговорює можливе підписання військово-політичного союзу з самопроголошеною республікою Нагірний Карабах.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередодні висловив думку, що існує можливість визнання Єреваном незалежності Нагірного Карабаху.

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Окрім того, голова парламентської франкції Мій крок Ліліт Макунц написала у одній із соціальних мереж, що можливе підписання військово-політичного союзу з Карабахом, а саме з самопроголошеною республікою Арцах.

– У сьогоднішній ситуації обговорюються наші можливі еквівалентні кроки, зокрема зміцнення військового альянсу з Нагірним Карабахом, – написала Макунц.

Нагірно-Карабахська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму 1991 року. Азербайджан не визнає її незалежності та вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Світова спільнота також не визнала республіку Арцах.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

27 вересня після двосторонніх звинувачень Вірменії та Азербайджану у провокаціях почалися масштабні бойові дії в районі Нагірного Карабаху.

У результаті збройного конфлікту вже загинули сотні солдатів, знищено десятки одиниць військової техніки. У Вірменії оголосили загальну мобілізацію, а Азербайджан увів воєнний стан.