PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Туреччина втрутилась у карабаський конфлікт – прем’єр Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Туреччини приймає активну роль в карабаському конфлікті на стороні Азербайджану.

Пашинян в бесіді з канцелером Німеччини Ангелою Меркель заявив про безпрецедентну активність Туреччини в регіоні після літнього загострення, а також закликав її докласти всіх зусиль з приборкання агресивної і деструктивної позиції Туреччини і виключення її залученості в регіон.

Читайте: Якими будуть наслідки конфлікту у Нагірному Карабасі і хто підтримує Арменію та Азербайджан

Зі свого боку Меркель висловила стурбованість ситуацією, що склалася.

– Вона зазначила, що мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту не має альтернативи, і наголосила на необхідності відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ, – відзначили в вірменському уряді.

У телефонній розмові з генсеком ООН Пашинян заявив, що, на відміну від ескалацій попередніх років, позиція Туреччини в цей раз активна і упереджена.

Що відбувається в Нагірному Карабасі

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися в неділю, 27 вересня, через регіон Нагірний Карабах.

Єреван заявив, що бойові дії почалися з нападу Баку, але Азербайджан відхрестився від звинувачення і повідомив, що перейшов у контрнаступ.

Обидві сторони заявили про жертви серед цивільного населення.

У зв’язку з відновленням бойових дій у Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запровадили воєнний стан.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка