Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Туреччини приймає активну роль в карабаському конфлікті на стороні Азербайджану.

Пашинян в бесіді з канцелером Німеччини Ангелою Меркель заявив про безпрецедентну активність Туреччини в регіоні після літнього загострення, а також закликав її докласти всіх зусиль з приборкання агресивної і деструктивної позиції Туреччини і виключення її залученості в регіон.

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Зі свого боку Меркель висловила стурбованість ситуацією, що склалася.

– Вона зазначила, що мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту не має альтернативи, і наголосила на необхідності відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ, – відзначили в вірменському уряді.

У телефонній розмові з генсеком ООН Пашинян заявив, що, на відміну від ескалацій попередніх років, позиція Туреччини в цей раз активна і упереджена.

Що відбувається в Нагірному Карабасі

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися в неділю, 27 вересня, через регіон Нагірний Карабах.

Єреван заявив, що бойові дії почалися з нападу Баку, але Азербайджан відхрестився від звинувачення і повідомив, що перейшов у контрнаступ.

Обидві сторони заявили про жертви серед цивільного населення.

У зв’язку з відновленням бойових дій у Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запровадили воєнний стан.