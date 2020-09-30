У США за злам LinkedIn, Dropbox, Formspring у 2012 році громадянина РФ Євгена Нікуліна засудили до тюремного ув’язнення.

Він проведе за гратами сім років і чотири місяці, що менше, ніж очікувалося.

Покарання пом’якшили через те, винний не скоював злочини у США і не володіє мовою, що зробить його перебування у в’язниці складнішим.

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Євгенія Нікуліна затримали у Чехії у 2016 році, а у 2018 – видали США. Судові засідання у справі розпочалися у березні. До цього він провів у в’язницях близько чотирьох років, що зарахується йому як відбуте ув’язнення.

Активізація хакерів з РФ

У серпні в РНБО попереджали про активізацію хакерів з РФ.

Російська хакерське угруповання Gamaredon готувало атаку на Україну.

Їхня мета – українські державні установи.