PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США хакера з РФ засудили до тюремного ув’язнення

У США за злам LinkedIn, Dropbox, Formspring у 2012 році громадянина РФ Євгена Нікуліна засудили до тюремного ув’язнення.

Він проведе за гратами сім років і чотири місяці, що менше, ніж очікувалося.

Покарання пом’якшили через те, винний не скоював злочини у США і не володіє мовою, що зробить його перебування у в’язниці складнішим.

Читайте: Хакери з Росії, Китаю і Ірану націлені на Трампа і Байдена – Microsoft

Євгенія Нікуліна затримали у Чехії у 2016 році, а у 2018 – видали США. Судові засідання у справі розпочалися у березні. До цього він провів у в’язницях близько чотирьох років, що зарахується йому як відбуте ув’язнення.

Активізація хакерів з РФ

У серпні в РНБО попереджали про активізацію хакерів з РФ.

Російська хакерське угруповання Gamaredon готувало атаку на Україну.

Їхня мета – українські державні установи.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка