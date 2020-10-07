Соціальні мережі Facebook та Instagram з 6 жовтня видаляють контент QAnon, навіть якщо він не містить агресивних закликів.

QAnon – популярна теорія змови в США. Відповідно до неї, президент Дональд Трамп планує викрити міжнародну схему залучення до проституції неповнолітніх.

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Теорія говорить, що в незаконні дії залучені американські знаменитості та лідери Демократичної партії США, які нібито поклоняються сатані.

— Ми видалимо всі сторінки, групи та облікові записи Facebook, що представляють QAnon, навіть якщо вони не містять агресивного контенту. І ми продовжимо відключати профілі адміністраторів, які керують сторінками та групами, видаленими за порушення, — повідомляє Facebook.

Соціальні мережі намагаються уникнути закликів до насильства, опублікованих на популярних платформах.

— Протягом першого місяця ми видалили понад 1 500 сторінок і груп для QAnon, що містять обговорення потенційного насильства, та понад 6 500 сторінок і груп, пов’язаних з більш ніж 300 воєнізованими соціальними рухами, — пишуть на сайті.

Платформи готові до нових спроб публікації забороненого контенту. Вони продовжують вивчати подальші дії змовників, а також будуть оновлювати політику спільнот і коригувати дії за необхідності.

Боротьба Facebook з булінгом

Перегляд чужого листування у Facebook можуть визнати булінгом. Цього року Європейський суд з прав людини розглянув справу щодо булінгу в інтернеті та вперше визнав його формою насильства над жінками.

Жертва подала до суду на свого чоловіка, який використовував її дані, зокрема інформацію з Facebook. Винуватцю призначили адміністративний штраф.

Джерело: Facebook

Фото: Unsplash