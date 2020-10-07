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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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09:19 - 07 жовтня

Світлана Тихановська прибула на зустріч з Олафом Шольцем – віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини.

Фото: Світлана Тихановська

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09:14 - 07 жовтня

Під час зустрічі зі Світланою Тихановською канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримку білорусам, які прагнуть до свободи і демократії.

Вона захоплена відвагою білоруських жінок, а також самоорганізацією громадянського суспільства Білорусі. Канцлер висловила інтерес і до долі політичних в’язнів в Білорусі.

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09:12 - 07 жовтня

Світлана Тихановська зустрілась з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На 45-хвилинній зустрічі Тихановська говорила про протести у Білорусі та політв’язнів. Нині важливо зупинити насильство і звільнити їх.

Тихановська підкреслила, що ситуація у Білорусі – це не боротьба проти Росії або Європи, а внутрішня білоруська криза.

– Головна мета народу зараз – нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском – і терпіти його більше не має наміру, – заявила вона.

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09:06 - 07 жовтня

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова опублікувала відеозвернення, яке записала до її затримання. У ньому вона пояснила, що записала ролик спеціально та заздалегідь.

– Ми знаємо, що Білорусь змінилася. Ми знаємо, що зміни на краще вже наступили: просто потрібно ще трохи часу і зусиль, щоб давно розвалений драндулет перестав котитися за інерцією.

Колесникова закликала повернутись до Конституції 1994 року. Також вона закликала провести нові вибори у парламент.

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15:55 - 06 жовтня

Міністерства закордонних справ Польщі та Литви викликали своїх послів з Білорусі для термінових переговорів.

Причина – заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про скорочення дипломатичних представників з цих країн.

Він запропонував зменшити кількість литовських послів з 25 до 14, а польських – з 50 до 18.

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15:51 - 06 жовтня

Світлана Тихановська вирушила на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На порядку денному – участь Німеччини в організації переговорів про нові вибори в Білорусі.

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15:49 - 06 жовтня

Студенти Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки традиційно вийшли на протест.

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09:19 - 06 жовтня

Литва вирішила відкликати свого посла в Білорусі для консультацій.

Також відомо, що Вільнюс вдасться до адекватних дзеркальних заходів, якщо Мінськ як і раніше наполягатиме на скороченні дипперсоналу.

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09:09 - 06 жовтня

У Могильовському державному університеті ім. Кулешова заборонили брати участь в масових заходах на території університету, якщо вони не узгоджені з адміністрацією.

Користуватися незареєстрованою символікою студентам теж не можна.

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09:04 - 06 жовтня

Кількох послів країн ЄС відкличуть для консультацій з Білорусії. Про це повідомив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

– Разом з Європейською службою зовнішніх дій і країнами ЄС було ухвалене рішення відкликати для консультацій частину послів, акредитованих в Білорусі.

Рау подякував ЄС за солідарність з Польщею і Литвою, яка 5 жовтня оголосила, що відкликає свого посла.

Міністр не уточнив, які саме країни Євросоюзу відкличуть своїх представників, коли це буде зроблено і чи входить Польща в число цих країн.

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