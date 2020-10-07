09:14 -

Під час зустрічі зі Світланою Тихановською канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримку білорусам, які прагнуть до свободи і демократії.

Вона захоплена відвагою білоруських жінок, а також самоорганізацією громадянського суспільства Білорусі. Канцлер висловила інтерес і до долі політичних в’язнів в Білорусі.