Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав свій народ брати до рук зброю.

Тільки так, він зможе домогтися прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту, заявив Пашинян у відеозверненні.

– Наші подальші дії – це боротьба до кінця, в ім’я прав нашого народу. Незалежно, що станеться, треба боротися в ім’я прав нашого народу. Сьогодні, право нашого народу – взяти зброю в руки і стояти на захисті своєї батьківщини, – сказав прем’єр-міністр.

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При ефективної організації цього процесу, Вірменія зможе досягти прийнятного для неї дипломатичного рішення.

Він зазначив, що зараз Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху.

Російські миротворці у Нагірному Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що розглядає питання введення російських миротворців у невизнаний Нагірний Карабах.

Це питання може бути обговорено у рамках Мінської групи ОБСЄ з карабаського врегулювання.

Джерело: Нікол Пашинян