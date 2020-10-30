У США готуються до можливих атак хакерів, під час яких може постраждати система охорони здоров’я країни.

Такі прогнози озвучили в Агентстві з питань кібербезпеки і безпеки інфраструктури, а також у Федеральному бюро розслідувань.

Кіберзлочинці можуть блокувати комп’ютери лікарень, зламувати системи, після чого вимагати гроші за відновлення доступу до роботи.

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Вони можуть використовувати програми-вимагачі, під час застосування яких відбувається шифрування даних у системах, розшифровку хакери надають лише за гроші.

Силові служби готуються до можливої ​​атаки і планують не допустити масштабних збоїв у системі.

Хакерська атака напередодні виборів

У США готувалася хакерська атака, у результаті якої могла постраждати виборча інфраструктура країни.

Компанія Microsoft зафіксувала і запобігла реалізації злочинних планів.

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