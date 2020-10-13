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Загрожувала виборам США: Microsoft зірвала масштабну хакерську операцію

За кілька тижнів до виборів президента США компанія Microsoft викрила масштабну хакерську операцію, яка становила загрозу виборчій інфраструктурі країни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

– Сьогодні ми вжили заходів, щоб зупинити дію ботнету під назвою Trickbot – одного з найвідоміших у світі поширювачів вірусів-здирників, – зазначили в компанії.

Як підкреслили в Microsoft, уряд США, а також незалежні експерти вважають віруси-здирники однією з найбільших загроз майбутнім виборам.

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Завдяки цим програмам зловмисники можуть заразити комп’ютерну систему, яка використовується для роботи зі списками виборців або звітування про результати голосування.

– Ми заблокували дію Trickbot на підставі отриманої ухвали суду, а також завдяки технологічним діям у партнерстві з телекомунікаційними провайдерами по всьому світу, – уточнили в американській компанії.

Компанія Microsoft заявила, що російські хакери, які зламали кампанію Демократичної партії 2016 року, знову активізувалися.

Хакери, пов’язані з Росією, Китаєм і Іраном, намагаються відстежувати людей і групи, причетні до президентських виборів в США в 2020 році.

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