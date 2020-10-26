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Хакери заблокували сайт Нацбанку Білорусі

Білоруське угрупування хакерів Кіберпартізани 26 жовтня заблокувало сайт Національного банку Білорусі. Нацбанк не приєднався до загальнонаціонального страйку, який оголосила опозиціонер Світлана Тихановська.

Про кібератаку хакери написали у соціальних мережах. Вони стверджують, якщо установа не хоче підтримати народний страйк, то вони переконають її приєднатися.

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– Нацбанк не дуже хотів приєднуватися до народного страйку. Ми їх переконали, – йдеться в повідомленні.

В період з 12.45 до 15.00 інтернет-користувачі сайту Нацбанку не могли отримати доступ до нього. З’ясувалося, що це була зовнішня DDoS атака. Уповноважені органи вже працюють над вирішенням проблем.

Станом на 17.30, доступу до офіційного сайту Національного банку Білорусі немає.

Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк

26 жовтня у Білорусі розпочався протест робітників на найбільших підприємствах, до якого раніше закликала екс-кандидат у президенти країни Світлана Тихановська.

13 днів тому Тихановська оголосила ультиматум, згідно з яким невизнаний США, ЄС і Україною президент Олександр Лукашенко повинен був оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів. Але Лукашенко його проігнорував.

Джерело: Кіберпартизани

Фото: Dreamstime

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