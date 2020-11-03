Вибори президента США 2020: останні новини

3 листопада американці зроблять остаточне рішення, яке визначить ім’я наступного президента США. На цих виборах кандидат від Демократичної партії Джо Байден кинув виклик чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

З огляду на складну економічну ситуацію в США та світі загалом, переможець отримає не тільки місце у Білому домі, а й низку викликів, які потребують негайних рішень.

Наразі соціологічні опитування показують, що Байден заручився більшою підтримкою, аніж Трамп. Однак історія показує нам, що симпатії виборців не завжди дорівнюють перемозі кандидата.

Так було у 2016 році, коли всі віщували перемогу Гілларі Клінтон, але очільником США став Дональд Трамп.

Які рейтинги у кандидатів

За тиждень до виборів Байден випереджав Дональда Трампа на 7,6%. На платформі RCP представлені середні дані національних опитувань:

Джо Байден – 51,2%

– 51,2% Дональд Трамп – 43,6%

Така динаміка спостерігалася упродовж всієї передвиборчої кампанії: демократ лідирував у рейтингах з перевагою від двох до 10 пунктів в середньому.

Дані державних соцопитувань також показують перевагу Байдена у 7,9% (53,3% проти 45,4% відповідно).

Також аналітичний ресурс FiveThirtyEight змоделював результати виборів, де Джо Байден перемагає з ймовірністю 89 зі 100.

Як обирають президента США

Через особливості виборчої системи США результат виборів визначається не простою більшістю голосів виборців, а результатом голосування делегатів від кожного штату – Колегії виборників.

До колегії входять 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них. Кожен штат отримує ту кількість голосів, яка пропорційна до чисельності населення: Каліфорнія – 55, Техас – 38, Флорида – 29 і т. д.

Як голосують штати

У США є штати, які роками підтримують республіканців або демократів.

Для Трампа це – Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентуккі, Північна та Південна Дакота, Західна Вірджинія і Вайомінг.

Натомість демократ Джо Байден є беззаперечним лідером у своєму рідному штаті Делавер, а також у Каліфорнії, Коннектикуті, Гаваях, Іллінойсі, Массачусетсі, Меріленді, Нью-Йорку, Вермонті, Вашингтоні, Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії.

У цих штатах розрив між опонентами становить 25-30%. Але є ті регіони, де виборці поляризовані у своїй прихильності, саме тому ці штати стають ключовими у голосуванні.

Хто переможе у ключових штатах

У 2020 році є шість штатів, де немає одностайної підтримки конкретного кандидата. Наразі соціологія має такий вигляд:

Техас – 38 виборників (Трамп – 49,5%, Байден – 48,2%);

Огайо – 18 виборників (Трамп – 49,5%, Байден – 48,6%);

Айова – 6 виборників (Трамп – 49,5%, Байден – 48,5%);

Флорида – 29 виборників (Байден – 51%, Трамп – 47,4%);

Північна Кароліна – 15 виборників (Байден – 50%, Трамп – 48%);

Арізона – 11 виборників (Байден – 50,9%, Трамп – 46%);

Джорджія – 16 вибірників (Байден – 50,4%, Трамп – 47,5%).

Політичні заворушення

Підприємства і роздрібні магазини в США почали забивати вітрини дошками і вживати інших заходів безпеки в очікуванні потенційних заворушень в день виборів президента або після них.

У Вашингтоні перукарні, ресторани, магазини одягу та банки в кількох кварталах від Білого дому закрили фанерою свої приміщення.

Яка явка на достроковому голосуванні

Станом на вечір 2 листопада, 69% виборців уже віддали свій голос – це рекордна явка, що прирівнюється до 95 млн американців.

Експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 млн громадян. Загалом право голосу мають 250 млн американців.

Що пишуть американські ЗМІ

CNN більш прихильні до Байдена. Видання пише, що зараз США постають перед найбільш критичним моментом у своїй історії, оскільки американці обиратимуть між “продовженням руйнівної трансформації” та “створенням нового духу надії”.

Fox у свою чергу виходить із заголовком: Президентська гонка добігає щасливого для Байдена кінця – але у Трампа все ще є шанс.

Автор зазначає, що демократ зараз дуже виснажений виборчою кампанією, тому Камала Гарріс, у разі перемоги Байдена, достатньо швидко замінить його на посаді.

Знаменитий письменник Стівен Кінг у своїй колонці для Washington Post пише: “Я зрозумів, чого хотіли прихильники Трампа у 2016. Але зараз не 2016 рік”. Так автор засуджує електоральний авантюризм.

Загалом видання Washington Post акцентує на тому, що Трамп припинив працювати над прихильністю “хитких” виборців та зосередився на ядрі свого електорату.

Колумніст New York Times вважає, що головним лейтмотивом нинішньої кампанії став страх громадян перед загрозою втратити демократію – і що тільки Байден здатний зняти цю загрозу.

Видання Politico турбується про інше, там занепокоєні можливістю масових заворушень, якщо Трамп програє вибори. Автор називає 3 листопада судним днем для ультраправих.

Що Трамп і Байден кажуть про Україну

Політика адміністрації Трампа щодо України була дієвою лише в контексті отримання Києвом летальної зброї та жорсткої політики щодо Північного потоку-2, який безпосередньо зачіпає енергетичні інтереси нашої країни.

Водночас Трамп заграє з Росією, намагаючись побудувати економічні відносини.

Байден краще знає Україну, тому обіцяє жорсткіші санкції проти Росії та військову підтримку на Донбасі. Він відкрито засуджує Путіна та його політику втручання у діяльність багатьох країн.

Він хоче збільшити прямі інвестиції Заходу в українську економіку і підтримувати енергонезалежність України від Росії, зокрема, в питанні Північного потоку-2.

Що кандидати обіцяють виборцям

Трамп обіцяє:

Розробити вакцину від коронавірусу до кінця 2020 року;

Забезпечити Америку медикаментами для боротьби з пандемією;

Розробити стратегію дій для майбутніх пандемій;

Збільшити фінансування поліції та розширити її лави;

Посилити кримінальну відповідальність за напад на правоохоронців;

Розслідувати справи внутрішнього тероризму;

Боротися з екстремістами;

Створити 10 мільйонів нових робочих місць за 10 місяців та 1 млн малих бізнесів;

Скоротити податки, щоб простимулювати чистий прибуток і зберегти робочі місця;

Ввести податкові пільги для товарів, вироблених у США;

Розширити зони можливостей — програми, що дозволяють регіонам з низькою прибутковістю отримувати податкові переваги;

Не укладати федеральних контрактів з компаніями, які користуються послугами аутсорсингу в Китаї;

Змусити Китай понести повну відповідальність за те, що він допустив поширення вірусу у світі;

Ввести обмеження на кількість дозволених термінів переобрання в Конгрес;

Заблокувати можливість іммігрантам отримувати право на допомогу, що фінансується платниками податків, користування послугами системи охорони здоров’я та безкоштовне навчання в коледжі;

Покінчити з містами-притулками для переселенців, щоб відродити американські округи;

Вимагати від нових іммігрантів, щоб вони могли самі себе фінансово забезпечувати;

Запустити космічні війська, встановити постійну людську присутність США на Місяці і відправити першу пілотовану місію на Марс;

Стерти з лиця землі міжнародних терористів, які загрожують зашкодити американцям;

Боротися з абортами;

Захистити свободи віруючих і релігійних організацій.

Байден обіцяє:

Подвоїти кількість пересувних тестових лабораторій, інвестувати в тест-системи нового покоління;

Створити Комітет з тестування під час пандемії за аналогією з Комітетом військового виробництва часів Рузвельта;

Збільшити кількість вироблених масок та інших індивідуальних засобів захисту;

Інвестувати $25 млрд у виробництво вакцини від коронавірусу і розробку плану з її поширення, який гарантує, що кожен американець отримає свою безкоштовну дозу.

Відновити співпрацю з ВООЗ;

Законодавчо зобов’язати американців носити маски в місцях масового скупчення людей;

Заборонити виробництво і продаж штурмової зброї, а також налагодити систему їх викупу у населення з боку держави;

Ввести жорсткий контроль для купівлі громадянами зброї;

Посилити дипломатичну роль Сполучених Штатів, разом із Францією і Німеччиною, в переговорному процесі з РФ;

Підтримувати права ЛГБТК+ спільноти;

Відновити і захистити процес натуралізації для власників грін-карт.

Припинити фінансування будівництва так званої Стіни Трампа на кордоні з Мексикою і спрямувати ці кошти на розвиток інфраструктури;

Створити прозору схему набуття громадянства США іммігрантами, які не мають легального статусу в країні.

Коли стануть відомі результати виборів

Підрахунок голосів може тривати кілька днів, але зазвичай стає зрозуміло, хто переміг, до ранку наступного дня після виборів. Однак цьогоріч голосують ще і поштою, тож підрахунок триватиме довше.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

День та ніч виборів у США обіцяють бути напруженими. Американські медіа боротимуться за право першими оголосити ім’я 46-го президента США, а Трамп традиційно вітатиме себе з перемогою ще до офіційного оголошення результатів.

Софія Телішевська