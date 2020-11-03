3 листопада американці обирають нового президента. Кандидатом від Республіканської партії є чинний президент Дональд Трамп. Від Демократичної партії балотується колишній віце-президент Джо Байден.

На дострокових виборах проголосували вже майже 100 млн американців. А соціологічні опитування вказують на те, що у Байдена більша підтримка, ніж у Трампа.

Проте не варто робити завчасних висновків, адже остаточні результати виборів будуть відомі у січні 2021 року. Оскільки 14 грудня 2020 року голосуватиме колегія виборників, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

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У будь-якому випадку вибори президента в США – це певною мірою світова подія, оскільки Штати мають великий вплив на міжнародну політику. Тому стежити за президентськими перегонами не тільки цікаво, а ще й важливо.

Текстові онлайн-трансляції з останніми новинами про вибори в США вже ведуть ВВС, СNN та NBC. Тут можна оперативно відстежувати все, що відбувається під час голосування.

Онлайн-трансляції з коментарями, електоральною статистикою і соцопитуваннями будуть доступні на FiveThirtyEight і Real Clear Politics.

За перебігом виборів можна також стежити на каналі USA Today, відеотрансляція розпочнеться 4 листопада о 02.00 за київським часом.

Однак варто пам’ятати, що результати екзитполів в США публікують після закриття дільниць в кожному штаті. Тому перші цифри почнуть з’являтися близько 02.00 4 листопада.

А про те, як голосують американці, чого очікувати Україні від виборів та коли буде інавгурація – можна прочитати у нашому матеріалі.