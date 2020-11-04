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Втрата сім’ї та півстоліття у політиці: що відомо про демократа Байдена

На початку 1970-х демократ Джо Байден вважався новою надією американської політики, а потім пережив низку особистих трагедій, дві провальні президентські кампанії, вісім років віце-президентства в тіні Барака Обами і ось він знову бореться за місце в Білому домі.

Джозеф Байден народився 20 листопада 1942 року в Пенсільванії, в католицькій родині вихідців з Північної Ірландії.

Віра має вкрай важливе значення для нього. У своїх виступах Байден нерідко цитує біблійні уривки, а свою кампанію за право номінуватися в президенти від Демократичної партії назвав битвою за душу нації.

– У разі перемоги він стане другим після Джона Кеннеді президентом-католиком в історії США.

У віці 10 років його сім’я переїхала в штат Делавер. Після закінчення коледжу Байден вступив до університету Делавера, де отримав диплом з історії та політології. Через три роки захистив ступінь доктора права в Сіракузькому університеті.

Джо Байден

У 1972 році 29-річний член Демократичної партії Джо Байден став одним з наймолодших сенаторів в американській історії.

Вже через кілька тижнів у нього трапилася особиста трагедія – в грудні 1972 року дружина Нейл і 13-місячна дочка загинули в автокатастрофі. Двоє синів отримали важкі травми, але вижили.

Сам Байден не раз заявляв, що готовий піти у відставку, якщо робота забиратиме занадто багато часу:

– Виборці завжди зможуть знайти іншого сенатора, але мої діти не зможуть знайти іншого батька.

У 1977 році Байден одружився на Джил Трейсі Джейкобс, яка очолює товариство боротьби з раком грудей. У них народилася дочка Ешлі Блейзер. Нині вона працює соціальним працівником в Департаменті сім’ї та молоді в рідному Делавері.

У 2015 році старший син політика Бо Байден помер від раку головного мозку на 47 році життя.

Джо Байден – біографія кандидата у президенти США

Вибори президента США

Перший раз про намір Джо Байдена поборотися за пост президента США заговорили в 2008 році, але згодом політик знявся з праймеріз.

В результаті чого кандидатом від демократів став Барак Обама, який запропонував Байдену пост віце-президента.

Після приходу до влади Дональда Трампа Байдена на його посаді змінив Майк Пенс. В цей час Байден почав викладати міжнародну дипломатію в університеті Пенсільванії.

Читайте: Рекордна явка та політичні провокації: у США обирають 46-го президента

Ситуація змінилася в 2019 році. Байден увійшов в число претендентів на те, щоб представляти демократів на виборах президента. У серпні 2020 року на загальнонаціональному з’їзді Демпартії його затвердили кандидатом.

Джо Байден – біографія кандидата у президенти США

У разі перемоги 77-річний Джо Байден може стати найстарішим президентом в історії.

Колишнього віце-президента звинувачують у непостійність переконань. Так, у 2002 році Байден підтримував вторгнення США в Ірак, але, ставши віце-президентом в адміністрації Барака Обами, несподівано змінив позицію та виступив проти війни.

В середині 2000 років сенатор також виступав проти одностатевих шлюбів, але вже у 2010 році він провів першу весільну церемонію. Це було одруження гей-пари, яка працювала у Білому домі.

Ставлення Байдена до України

Байден обіцяє жорсткіші санкції проти Росії та військову підтримку на Донбасі. Він відкрито засуджує Путіна та його політику втручання у діяльність багатьох країн.

Він хоче збільшити прямі інвестиції Заходу в українську економіку і підтримувати енергонезалежність України від Росії, зокрема, в питанні Північного потоку-2.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Коли будуть результати виборів 2020

Не варто робити завчасних висновків, адже остаточні результати виборів будуть відомі у січні 2021 року. Оскільки 14 грудня 2020 року голосуватиме колегія виборників, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Фото: Getty Images

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