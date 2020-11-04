Джо Байден – біографія кандидата у президенти США

На початку 1970-х демократ Джо Байден вважався новою надією американської політики, а потім пережив низку особистих трагедій, дві провальні президентські кампанії, вісім років віце-президентства в тіні Барака Обами і ось він знову бореться за місце в Білому домі.

Джозеф Байден народився 20 листопада 1942 року в Пенсільванії, в католицькій родині вихідців з Північної Ірландії.

Віра має вкрай важливе значення для нього. У своїх виступах Байден нерідко цитує біблійні уривки, а свою кампанію за право номінуватися в президенти від Демократичної партії назвав битвою за душу нації.

– У разі перемоги він стане другим після Джона Кеннеді президентом-католиком в історії США.

У віці 10 років його сім’я переїхала в штат Делавер. Після закінчення коледжу Байден вступив до університету Делавера, де отримав диплом з історії та політології. Через три роки захистив ступінь доктора права в Сіракузькому університеті.

У 1972 році 29-річний член Демократичної партії Джо Байден став одним з наймолодших сенаторів в американській історії.

Вже через кілька тижнів у нього трапилася особиста трагедія – в грудні 1972 року дружина Нейл і 13-місячна дочка загинули в автокатастрофі. Двоє синів отримали важкі травми, але вижили.

Сам Байден не раз заявляв, що готовий піти у відставку, якщо робота забиратиме занадто багато часу:

– Виборці завжди зможуть знайти іншого сенатора, але мої діти не зможуть знайти іншого батька.

У 1977 році Байден одружився на Джил Трейсі Джейкобс, яка очолює товариство боротьби з раком грудей. У них народилася дочка Ешлі Блейзер. Нині вона працює соціальним працівником в Департаменті сім’ї та молоді в рідному Делавері.

У 2015 році старший син політика Бо Байден помер від раку головного мозку на 47 році життя.

Вибори президента США

Перший раз про намір Джо Байдена поборотися за пост президента США заговорили в 2008 році, але згодом політик знявся з праймеріз.

В результаті чого кандидатом від демократів став Барак Обама, який запропонував Байдену пост віце-президента.

Після приходу до влади Дональда Трампа Байдена на його посаді змінив Майк Пенс. В цей час Байден почав викладати міжнародну дипломатію в університеті Пенсільванії.

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Ситуація змінилася в 2019 році. Байден увійшов в число претендентів на те, щоб представляти демократів на виборах президента. У серпні 2020 року на загальнонаціональному з’їзді Демпартії його затвердили кандидатом.

У разі перемоги 77-річний Джо Байден може стати найстарішим президентом в історії.

Колишнього віце-президента звинувачують у непостійність переконань. Так, у 2002 році Байден підтримував вторгнення США в Ірак, але, ставши віце-президентом в адміністрації Барака Обами, несподівано змінив позицію та виступив проти війни.

В середині 2000 років сенатор також виступав проти одностатевих шлюбів, але вже у 2010 році він провів першу весільну церемонію. Це було одруження гей-пари, яка працювала у Білому домі.

Ставлення Байдена до України

Байден обіцяє жорсткіші санкції проти Росії та військову підтримку на Донбасі. Він відкрито засуджує Путіна та його політику втручання у діяльність багатьох країн.

Він хоче збільшити прямі інвестиції Заходу в українську економіку і підтримувати енергонезалежність України від Росії, зокрема, в питанні Північного потоку-2.

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Коли будуть результати виборів 2020

Не варто робити завчасних висновків, адже остаточні результати виборів будуть відомі у січні 2021 року. Оскільки 14 грудня 2020 року голосуватиме колегія виборників, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.