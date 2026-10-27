У Києві під час 10-го УЖК, який відбувся 22 жовтня, Ощадбанк презентував комплексну програму підтримки жіночого підприємництва Жіноча справа.

Презентацію провела членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Програма Жіноча справа: Ощадбанк розповів про зміст

Вона передбачає кредитування бізнесу, грантову підтримку, консультації та навчання. Зокрема, жінки, які започатковують або розвивають власну справу, можуть отримати кредити до 5 млн грн, а 2 тис. підприємиць зможуть пройти навчання з ведення бізнесу, маркетингу та продажів.

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За словами Наталії Буткової-Вітвіцької, жінки активно відкривають власні справи, однак їхній доступ до банківського фінансування залишається обмеженим.

Так, за наведеними нею даними, у першому кварталі 2026 року жінки становили 90% новостворених ФОПів. Водночас, за статистикою Ощадбанку, жінки відкрили половину бізнес-рахунків, але на них припало лише 23% фінансування.

Опитування, проведене банком, показало, що серед основних потреб підприємиць – доступ до кредитів і грантів, навчання та психологічна підтримка.

У відповідь на ці запити Ощадбанк об’єднав у програмі Жіноча справа п’ять міжнародних, сім державних і десять власних програм підтримки підприємництва.

Програма передбачає кредитування жіночих стартапів і бізнесів, власниці яких ще не мають підприємницького досвіду. Сума кредиту може становити до 5 млн грн.

Також передбачено пільговий період погашення. Для підприємиць із досвідом доступні більші обсяги фінансування.

У співпраці з міжнародними партнерами, серед яких Європейський банк реконструкції та розвитку, Prosper Global, GIZ і Sparkasse, є можливість отримати грант після оформлення кредиту – до 50% від його суми. Особливу увагу приділятимуть підтримці бізнесів на прифронтових територіях.

– Ще один напрям програми – навчання 2000 жінок бізнесу, маркетингу та продажам. Воно буде доступне як для новостворених, так і для вже чинних підприємств. Реалізувати цей напрям будемо спільно з партнером EFSE та Civitta. Загальна сума грантів, які можна запропонувати в межах цієї моделі, становить близько 100 млн грн, – зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька.

Скористатися програмою Жіноча справа можуть жінки, які є власницями ФОП, а також підприємства, де частка жінок у структурі власності перевищує 50%. Підтримка також доступна компаніям, у яких жінка обіймає посаду топменеджерки або жінки становлять понад половину складу ради директорів.

– Мені хочеться, щоб жінки були підтримані всіма банками України. Я обіцяю вам, що ці програми будуть збільшуватись. Це наша принципова позиція. Ми працюємо для того, щоб надати вам найбільші можливості для розвитку на території України, – наголосила Наталя Буткова-Вітвіцька.

Отримати консультацію щодо фінансування та грантових можливостей можна у спеціалізованому відділенні ОщадБізнес на вул. Спаській в Києві, інших відділеннях Ощадбанку або онлайн.

Детальніше про програму Жіноча справа можна почитати за посиланням.

Джерело: УЖК

Фото: УЖК

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