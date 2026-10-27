Верховна Рада України розпочала процес розгляду проєкту закону про державний бюджет України на 2027 рік у першому читанні. Наразі народні депутати опрацьовують понад п’ять тис. пропозицій та правок, поданих до головного фінансового документа країни.

Про це повідомляють Верховна Рада України та народний депутат Ярослав Железняк.

Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету-2027

За словами народних депутатів, під час підготовки проєкту держбюджету до першого читання зафіксували понад 5 тис. поправок. Це вимагає від профільного комітету та парламенту тривалої процедури обговорення кожної пропозиції перед підсумковим голосуванням за висновки та пропозиції народних депутатів.

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Процедура передбачає, що після проходження першого читання уряд має допрацювати документ з урахуванням затверджених парламентом бюджетних висновків і подати його на друге читання.

Згідно з проєктом, який раніше уряд подав до Верховної Ради, а також даними Міністерства фінансів України, головним пріоритетом державного бюджету на 2027 рік залишається сектор безпеки та оборони.

На фінансування Збройних сил України, закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів та забезпечення силових відомств спрямовується левова частка всіх доходів та залучених ресурсів.

У проєкті бюджету збережено виплати всіх видів соціальної допомоги, пенсій та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Фінансування дефіциту бюджету планується здійснювати завдяки залученню як внутрішніх ресурсів, так і міжнародної допомоги від партнерів.

Розгляд законопроєкту в трибуній залі триває, а парламент продовжує роботу над узгодженням остаточних правок та позицій.

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