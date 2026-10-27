Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня з власної ініціативи провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про підсумки розмови вони розповіли президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомив Офіс президента Фінляндії.

Зараз дивляться

Лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували Путіну: що відомо

Телефонна розмова Стубба, Стере та Путіна відбулася у вівторок, 27 жовтня. Як зазначили в офісі фінського президента, вона стала продовженням зустрічі, яку лідери Фінляндії та Норвегії провели в Осло 20 жовтня.

Ініціаторами дзвінка були саме Стубб і Стере. Перед переговорами вони проконсультувалися з українською стороною.

Під час розмови політики обговорили війну Росії проти України, можливості її завершення та дипломатичні кроки, які могли б сприяти миру й стабільності в Європі.

В офісі Стубба окремо наголосили, що президент Фінляндії та прем’єр Норвегії брали участь у переговорах як керівники своїх держав, а не як представники всієї Європи.

Обидва лідери підтвердили, що їхні країни продовжуватимуть довгострокову підтримку України. Вони також наголосили на необхідності завершення війни та продовження дипломатичних переговорів.

Президент Фінляндії назвав переговори відвертими та діловими. За його словами, результат війни Росії проти України безпосередньо впливатиме на безпеку Фінляндії, Норвегії та всієї Європи.

— Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі — на безпеку всієї Європи. Для припинення війни необхідний прямий діалог, — заявив Стубб.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере додав, що під час розмови з Путіним вони наголосили на важливості деескалації.

Зеленський обговорив зі Стуббом і Стере результати розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів із Володимиром Путіним 27 жовтня.

За словами Зеленського, лідери Фінляндії та Норвегії детально поінформували його про результати дзвінка російському керівнику. Розмова також стала продовженням попередніх консультацій в Осло за участю представників України, США, Європи та НАТО.

Президент повідомив, що Стубб і Стере під час переговорів із Путіним наголосили на необхідності реальних кроків із деескалації, зокрема припинення російських ударів по українській енергетиці та інфраструктурі.

Окремою темою стала підготовка тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії, яку планують провести в листопаді на рівні переговорних команд.

Зеленський зазначив, що Фінляндія та Норвегія, які мають спільний кордон із Росією, особливо зацікавлені в надійних безпекових рішеннях, від яких залежатиме стабільність у регіоні.

Крім того, сторони обговорили можливі формати подальшої співпраці з європейськими партнерами для підтримки дипломатичних зусиль, обороноздатності України та спільної європейської безпеки.

— Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись, — наголосив Зеленський.

Президент також подякував Стуббу та Стере за детальну інформацію про переговори з Путіним і підтримку спільних мирних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що Росія може спробувати використати новий раунд переговорів щодо завершення війни проти України для послаблення східного флангу НАТО.

За інформацією The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела, Кремль прагне домогтися від західних країн поступок щодо військової присутності Альянсу в Європі.

Зокрема, Москва може вимагати повернення військової присутності НАТО до рівня 1997 року. Це означало б суттєве скорочення сил Альянсу на східному фланзі, зокрема в Польщі, країнах Балтії та Фінляндії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.