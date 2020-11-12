Рон Клайн, який колись був радником Джо Байдена, стане керівником апарату Білого дому.

Про це сам Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах США, повідомив у Twitter.

– Глибокий і різноманітний досвід Рона Клайна, а також його здатність працювати з людьми будь-якого політичного спектру – саме те, що мені потрібно від керівника апарату Білого дому, коли ми стикаємося з кризовим моментом і знову об’єднуємо нашу країну, – написав політик.

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Клайн вже прийняв пропозицію Байдена і написав у Twitter, що намагатиметься виправдати довіру обраного президента.

Він був радником Байдена, коли той обіймав посаду віце-президента в адміністрації президента Барака Обами, а також коли був сенатором.

Ймовірно, Клайн займатиметься боротьбою з коронавірусом, оскільки раніше координував роботу у боротьбі зі спалахом Ебола в Африці.

Результати виборів у США

Незважаючи на заяви Джо Байдена про перемогу, підрахунок голосів на президентських виборах у США триває.

Ситуація дуже напружена, оскільки розрив між кандидатами мінімальний.

Більшість авторитетних американських видань заздалегідь віддають перемогу Байдену, а Дональд Трамп тим часом оскаржує результати голосування в суді