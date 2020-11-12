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Байден призначив главу апарату Білого дому

Рон Клайн, який колись був радником Джо Байдена, стане керівником апарату Білого дому.

Про це сам Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах США, повідомив у Twitter.

– Глибокий і різноманітний досвід Рона Клайна, а також його здатність працювати з людьми будь-якого політичного спектру – саме те, що мені потрібно від керівника апарату Білого дому, коли ми стикаємося з кризовим моментом і знову об’єднуємо нашу країну, – написав політик.

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Твіт Байдена

Клайн вже прийняв пропозицію Байдена і написав у Twitter, що намагатиметься виправдати довіру обраного президента.

Твіт Клайна

Він був радником Байдена, коли той обіймав посаду віце-президента в адміністрації президента Барака Обами, а також коли був сенатором.

Ймовірно, Клайн займатиметься боротьбою з коронавірусом, оскільки раніше координував роботу у боротьбі зі спалахом Ебола в Африці.

Результати виборів у США

Незважаючи на заяви Джо Байдена про перемогу, підрахунок голосів на президентських виборах у США триває.

Ситуація дуже напружена, оскільки розрив між кандидатами мінімальний.

Більшість авторитетних американських видань заздалегідь віддають перемогу Байдену, а Дональд Трамп тим часом оскаржує результати голосування в суді

Фото: Dreamstime

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