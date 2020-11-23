Видатний союзник Дональда Трампа закликав його відмовитися від своїх зусиль щодо скасування програшу Джо Байдена на президентських виборах у США.

Колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті назвав юридичну команду президента “національною ганьбою”.

– Я був прихильником президента. Я голосував за нього двічі. Але у виборів є наслідки, і ми не можемо продовжувати діяти так, ніби тут сталося щось, чого не було.

Читайте: Штат Вісконсін погодився перерахувати голоси на вимогу Трампа

Президент Трамп відмовився визнати вибори, зробивши необґрунтовані заяви про поширені фальсифікації на виборах.

Багато республіканців підтримали його юридичні зусилля.

Прогнозується, що Джо Байден переможе Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 в колегії вибірників США, яка визначає, хто стане президентом – це набагато більше 270 голосів, які йому потрібні для перемоги.