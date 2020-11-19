Штат Вісконсін погодився перерахувати голоси за вимогою Трампа

Виборча комісія штату Вісконсін перерахує голоси на президентських виборах США. Перерахунку голосів вимагав чинний президент Дональд Трамп. Повторний підрахунок відбудеться в округах Мілуокі та Дейн.

Відповідно до закону штату Вісконсін, Трамп має право вимагати перерахунку голосів, оскільки перевага Байдена становила менше 1%, але більше 0,25%. За це штаб Трампа заплатив $3 млн, таким чином вони покриють витрати на підрахунок.

Представники виборчої комісії провели тривалі дебати, вони обмірковували, чи варто видавати постанову про перерахунок голосів. Виборча комісія рівно розподілена між республіканцями та демократами. Вони вирішили оновити процедуру підрахунку голосів, посилаючись на умови пандемії коронавірусу.

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Демократи, які є членами комісії у Вісконсіні, стверджують, що майбутні результати Трамп оскаржуватиме у суді. Округи повинні завершити перерахунок до 1 грудня.

Кандидат в пост президента США Джо Байден виграв округи Дейн та Мілуокі з перевагою більш ніж два до одного.

Трамп готує позови про неконституційність виборів у США

Дональд Трамп знову заявив про фальсифікації на президентських виборах у США і анонсував великі позови про їх неконституційність.

Він стверджує, що у всій країні розглядається багато позовів звичайних людей, які стали свідками зловживань.

Джерело: АP