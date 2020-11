Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це чинний президент США написав у Twitter.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020