Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це чинний президент США написав у Twitter.

Читайте: Трамп готовий почати процес передання влади Байдену

– Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки, – написав Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Майкл Флінн – колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа.

Він пішов у відставку з посади радника президента у зв’язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.

Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Вибори у США 2020

3 листопада у США відбулися президентські вибори. За підсумками голосування, Джо Байден перемагає Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 у колегії виборників США, яка визначає, хто стане президентом.

Це набагато більше за 270 голосів, які йому потрібні для перемоги.