PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Андрій Жигайло |

Трамп помилував свого екс-радника Флінна, якого судили за зв’язки з РФ

Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це чинний президент США написав у Twitter.

Читайте: Трамп готовий почати процес передання влади Байдену

– Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки, – написав Трамп.

Майкл Флінн – колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа.

Він пішов у відставку з посади радника президента у зв’язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.

Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Вибори у США 2020

3 листопада у США відбулися президентські вибори.  За підсумками голосування, Джо Байден перемагає Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 у колегії виборників США, яка визначає, хто стане президентом.

Це набагато більше за 270 голосів, які йому потрібні для перемоги.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка