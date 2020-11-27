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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Трамп назвав умову, за якої віддасть Білий дім Байдену

Дональд Трамп озвучив умову, за якої він віддасть Білий дім у розпорядження новообраного президента США Джозефа Байдена. Це відбудеться, коли Байден надасть докази того, що він виграв вибори законно.

– Байден зможе увійти в Білий дім як президент, коли доведе, що його смішні 80 млн голосів – це не фальсифікація.

Крім цього, Трамп зазначив, що у багатьох штатах вибори відбувалися шахрайським шляхом. Зокрема йдеться про Філадельфію, Детройт, Атланту та Мілуокі.

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Трамп заявив про готовність звільнити посаду

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак підкреслив, що все одно буде судитися.

Джозеф Байден став рекордсменом серед кандидатів у президенти США. Йому першому вдалося отримати понад 80 млн голосів.

Фото: Dreamstime

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