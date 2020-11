Трамп назвав умову, за якої віддасть Білий дім Байдену

Дональд Трамп озвучив умову, за якої він віддасть Білий дім у розпорядження новообраного президента США Джозефа Байдена. Це відбудеться, коли Байден надасть докази того, що він виграв вибори законно.

Крім цього, Трамп зазначив, що у багатьох штатах вибори відбувалися шахрайським шляхом. Зокрема йдеться про Філадельфію, Детройт, Атланту та Мілуокі.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

