Британський актор і колишній бодібілдер Девід Проуз, відомий за роллю Дарта Вейдера в класичній трилогії Зоряні війни, помер у віці 85 років.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8 — Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

Проуз близько 40 років відвідував майже всі з’їзди фанатів Зоряних воєн.

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Крім участі в перших епізодах Зоряних воєн, Проуз знімався в Заводному апельсині Стенлі Кубрика, фільмах жахів Цирк вампірів, Франкенштейн і монстр з пекла.

На британському телебаченні він також відомий як герой соціальної рекламної кампанії Green Cross Code за безпеку дітей на дорогах.