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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Зірка Зоряних війн: помер актор Девід Проуз

Британський актор і колишній бодібілдер Девід Проуз, відомий за роллю Дарта Вейдера в класичній трилогії Зоряні війни, помер у віці 85 років.

Проуз близько 40 років відвідував майже всі з’їзди фанатів Зоряних воєн.

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Крім участі в перших епізодах Зоряних воєн, Проуз знімався в Заводному апельсині Стенлі Кубрика, фільмах жахів Цирк вампірів, Франкенштейн і монстр з пекла.

На британському телебаченні він також відомий як герой соціальної рекламної кампанії Green Cross Code за безпеку дітей на дорогах.

Джерело: Sky News

Фото: Getty Images

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