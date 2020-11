Джо Байден травмувався під час гри з собакою: діагноз лікарів

Представник Демократичної партії Джо Байден, який заявив про свою перемогу на виборах в США 2020, отримав травму ноги під час гри зі своїм собакою на ім’я Мейджор.

Як повідомляє журналістська команда кандидата в президенти, він послизнувся і підвернув щиколотку, коли наздоганяв домашнього улюбленця.

Спершу ортопед не виявив пошкоджень кісток, діагностувавши лише розтягнення м’яза, однак направив Байдена на додаткове обстеження.

Томографія підтвердила – у Джо Байдена перелом кісток стопи.

За рекомендацією медиків, Байден протягом декількох тижнів буде змушений ходити в спеціальному черевику.

Чинний президент США Дональд Трамп у своєму Twitter побажав Байдену швидкого одужання.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020