Джо Байден травмувався під час гри з собакою: діагноз лікарів

Представник Демократичної партії Джо Байден, який заявив про свою перемогу на виборах в США 2020, отримав травму ноги під час гри зі своїм собакою на ім’я Мейджор.

Як повідомляє журналістська команда кандидата в президенти, він послизнувся і підвернув щиколотку, коли наздоганяв домашнього улюбленця.

Спершу ортопед не виявив пошкоджень кісток, діагностувавши лише розтягнення м’яза, однак направив Байдена на додаткове обстеження.

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Томографія підтвердила – у Джо Байдена перелом кісток стопи.

За рекомендацією медиків, Байден протягом декількох тижнів буде змушений ходити в спеціальному черевику.

Чинний президент США Дональд Трамп у своєму Twitter побажав Байдену швидкого одужання.

Вибори в США

За даними американських ЗМІ, демократ США Джо Байден набрав достатню кількість голосів колегії виборників для перемоги на виборах в США 2020.

Як вибори, так і інавгурація президента США проводяться у визначені дати.

Вибори традиційно відбуваються 3 листопада, а інавгурація переможця – 20 січня.

Лише після проведення офіційної інавгурації новий президент вступає на посаду та займає Овальний кабінет у Білому домі.